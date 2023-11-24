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«Известия»: задержан глава Ленинского округа Подмосковья Алексей Спасский

Глава Ленинского городского округа Московской области Алексей Спасский был задержан. В администрации округа проходят обыски, сообщает источник «Известий».

Алексей Спасский

Алексей Спасский

Фото: Администрация Ленинского городского округа Московской области

Алексей Спасский

Фото: Администрация Ленинского городского округа Московской области

Алексей Спасский возглавил Ленинский округ в 2021 году. До этого он управлял городскими округами Кашира и Красногорск.

Накануне был задержан бывший замглавы Ленинского района Подмосковья Альберт Гравин. По предварительным данным, чиновника подозревают в получении взятки 10 млн руб., сообщает источник «Известий». Господин Гравин покинул свой пост по собственному желанию 7 ноября.

Александра Горошилова

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