Власти обсуждают возможность сохранения льготной ипотеки

Министр строительства и ЖКХ Ирек Файзуллин сообщил, что льготные ипотечные программы в каком-то виде будут сохранены и после 1 июля. По его словам, для их сохранения обсуждается несколько вариантов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ирек Файзуллин

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Ирек Файзуллин

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

«Во-первых, окончательно рано говорить, давайте поработаем до 1 июля. Во-вторых, льготные программы все равно будут в определенной схеме сохраняться. Вариантов пока много, но окончательного решения нет»,— сказал Ирек Файзуллин во время открытия экспозиции «Строим будущее» на выставке-форуме «Россия».

Он также сообщил, что подготовка основных параметров льготной ипотечной программы для индивидуального строительства завершится до конца года, после чего их представят правительству. Министр также отметил, что программа льготной ипотеки в значительной степени поддержала строительную отрасль.

Директор департамента финансовой стабильности Центробанка Елизавета Данилова говорила на этой неделе, что качество ипотечных кредитов заметно ухудшилось. Она призвала принять новые меры регулирования ипотечных программ. По данным ЦБ, за год ипотечный портфель банков вырос на 32%, а за последние три года цены на новостройки выросли на 90%.

Подробнее — в материале «Новостройки отходят от ажиотажа».

Анастасия Ларина