Центробанк заявил об существенном ухудшении качества ипотеки

Директор департамента финансовой стабильности Банка России Елизавета Данилова сообщила, что качество ипотечных кредитов заметно ухудшилось. По ее мнению, Центробанк должен принять новые меры регулирования ипотеки.

«Новый инструмент необходим, поскольку наблюдается существенное ухудшение качества ипотечных кредитов»,— рассказала Елизавета Данилова «Известиям». Она также сообщила, что за последние годы доля заемщиков с показателем долговой нагрузки (ПДН) 80+ выросла более чем в два раза: с 20% в начале пандемии до 47% в третьем квартале этого года. Кроме того, более чем у 50% заемщиков первоначальный взнос очень низкий, до 20%. В начале 2020 года этот показатель был менее 30%.

Как отметила госпожа Данилова, для ипотечного кредитования Центробанк может применить только макропруденциальные надбавки. Однако они работают путем экономического стимулирования и менее действенны для банков с большим запасом капитала. В связи с этим с 1 октября Центробанк установил их для наиболее рискованных кредитов фактически на запретительном уровне — до 900%.

По словам госпожи Даниловой, у банков с ПВР-подходом (оценка рисков и капитала на основе внутренних рейтингов заемщиков) первоначальные коэффициенты ниже, и надбавки для них не так эффективны, как лимиты, ограничивающие долю рискованного кредитования.

Представительница ЦБ считает хорошим предложением депутатов вернуться к вопросу об использовании макропруденциальных лимитов в ипотеке. «Ожидаем, что уже в следующем году у нас появится этот инструмент, и мы будем его использовать»,— добавила она. По ее словам, при определении лимитов можно учитывать ПДН, первоначальный взнос и срок ипотеки, поскольку доля долгосрочных кредитов свыше 25 лет активно растет.

В этом месяце глава ЦБ Эльвира Набиуллина сообщила на выступлении в Госдуме, что за год ипотечный портфель банков вырос на 32%. Она отмечала, что такая тенденция тревожит ЦБ, поскольку этот процесс сопровождается ростом цены на жилье. Только за три года цены на новостройки выросли на 90%.

Подробнее — в материале «Новостройки отходят от ажиотажа».

Анастасия Ларина