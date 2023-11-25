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Коммерсантъ FM
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Режиссера Евгению Беркович выпустили из СИЗО на похороны бабушки

Арестованную по статье об оправдании терроризма режиссера Евгению Беркович отпустили из СИЗО в сопровождении конвоя на похороны ее бабушки Нины Катерли, умершей пять дней назад. Об этом рассказали экс-главред «Эха Москвы» Алексей Венедиктов (признан иностранным агентом) и депутат заксобрания Санкт-Петербурга Борис Вишневский.

Евгения Беркович

Евгения Беркович

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Евгения Беркович

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

«Простились с Ниной Семеновной Катерли. Перед прощанием в зал пустили только родственников и привезли Женю Беркович, дали проститься с бабушкой и обняться с мамой Еленой Эфрос. Потом, когда Женю увезли, пустили остальных проститься»,— написал Борис Вишневский в Facebook (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной).

Как рассказала РБК адвокат режиссера Ксения Карпинская, до последнего было неизвестно, привезут ли Евгению Беркович на прощание или нет.

О смерти писательницы и публициста Нины Катерли стало известно 20 ноября. Незадолго до смерти у нее в квартире прошел обыск в рамках уголовного дела в отношении ее внучки Евгении Беркович. Десятки общественных деятелей, среди которых Ксения Собчак, Евгений Миронов, Чулпан Хаматова и Иван Ургант, в обращении к уполномоченной по правам человека Татьяне Москальковой попросили разрешить Евгении Беркович присутствовать на похоронах бабушки.

Режиссер Евгения Беркович и драматург Светлана Петрийчук находятся в СИЗО с 5 мая по делу об оправдании терроризма (ст. 205.2 УК РФ). Основанием для уголовного дела стал спектакль «Финист Ясный Сокол». По результатам «деструктологической экспертизы» следствие обнаружило в нем героизацию ИГ («Исламское государство»; запрещенная в РФ террористическая организация).

Сюжет спектакля «Финист Ясный Сокол» построен на историях женщин из России, которые решили выйти замуж за исламистов и уехать в Сирию. В 2022 году спектакль победил в двух номинациях крупнейшей в России театральной премии «Золотая маска».

Суд продлил арест Светланы Петрийчук и Евгении Беркович до 10 января 2024 года. Они не признают вину. У Евгении Беркович на иждивении находятся еще одна бабушка и две приемные дочери.

Подробнее о деле — в публикации «Ъ» «Суд не поднял занавес».

Анастасия Ларина

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