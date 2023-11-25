На месте Decathlon открылся первый магазин Desport

В Москве на месте Decathlon открылся первый магазин спортивных товаров Desport. У французской сети в России на момент ухода с рынка было 57 магазинов по всей стране.

«Магазин в "Авиапарке" открывается сегодня для всех покупателей. Затем мы планируем постепенно открыть все наши магазины. Большинство — до 15 декабря, и останется несколько, которые мы откроем попозже»,— сообщил директор по маркетингу Desport Матье Кобаррер (цитата по ТАСС).

Decathlon приостановил работу в России в марте 2022 года. В июле 2023 года Минпромторг сообщил, что сеть нашла покупателя 35 российских магазинов и склада — им стала российская компания АРМ, которая владеет франшизой Mango, «Шоколадницы» и «Burger King».

Подробнее — в материале «Ъ FM» «Desport несут в массы».

Петр Бузлаев