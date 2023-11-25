Северная Македония откроет небо для РФ на случай посещения Лавровым саммита ОБСЕ

Северная Македония снимет запрет на полеты из России с 29 ноября по 1 декабря, когда в стране будет проходить встреча министров иностранных дел ОБСЕ, передает Associated Press. Это решение позволит главе МИД РФ принять участие в саммите.

Если российский министр решит принять участие в мероприятии в Скопье, то МИД и Минобороны Северной Македонии должны будут выдать дополнительные разрешения на визит. Как отмечает AP, господину Лаврову в случае визита нужно также будет лететь через территорию других стран НАТО или ЕС и Москве нужно будет получить для этого специальное разрешение.

Министр иностранных дел Северной Македонии Буяр Османи ранее сообщал, что приглашение российскому министру было направлено на прошлой неделе. Сергей Лавров не сообщал, принял ли приглашение.

О значении министерской встречи — в материале «Ъ» «Скопье ломают».

Леонид Уварчев