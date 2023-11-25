Если с Думой вышел в путь

В пятницу петербургский молодежный исторический форум «Герои Отечества», организованный школьником из Санкт-Петербурга, провел выездную сессию в Госдуме. Несмотря на то что проект получает грантовые средства от Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь), в нижнюю палату парламента его участники попали по приглашению представителей парламентской оппозиции, ЛДПР.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

«Героев Отечества» петербургский школьник Владислав Курбатов задумал в 2021 году. Средства под форум в 2022 году (400 тыс. руб.), включавший конкурс исследовательских работ, фотоконкурс и просветительские мероприятия для участников, уже на следующий год выделила Росмолодежь (проект победил на конкурсе «Большая перемена»). В 2023 году бюджетное финансирование проекта увеличилось до 600 тыс. руб.

По словам Владислава Курбатова, за два года «Герои Отечества» собрали 250 тыс. упоминаний в российских СМИ (в группе VK у организаторов проекта 1,5 тыс. подписчиков), а организационно мероприятию помогали местные и федеральные власти.

На пресс-конференции в МИА «Россия сегодня», предшествующей мероприятию в Госдуме, зампред «Движения первых» Наталия Мандрова пояснила, что 100 тыс., 200 тыс. и 300 тыс. руб.— это умеренные суммы, однако «в совокупности они образуют миллионы», а ребята «реально начинают реализовывать» задуманные проекты. «Когда запустили форум, звонили партнеры из администрации президента, Общественной палаты, спрашивали: "А что, это твои дети, надо их поддерживать?"» — вспоминала госпожа Мандрова. И она дала на этот вопрос положительный ответ: «Конечно, надо! В последние годы благодаря вниманию государства мы совершили прорыв».

В итоге, по словам госпожи Мандровой, усилиями властей «общество начало серьезно воспринимать потенциал молодежи»: «Мы много говорим о том, как воспитать патриота, и в целом огромное количество людей любит страну, но совершенно другого уровня и качества это чувство воспитывается тогда, когда ты можешь быть патриотом не на словах, а на деле». К концу своей речи представитель «Движения первых» торжественно провозгласил, что за счет поддержки таких инициатив «мы находимся на пути воспитания поколения деятельных патриотов».

При этом в Госдуму 24 ноября представителей проекта неожиданно пригласила не партия власти «Единая Россия», а ЛДПР, которая относится к парламентской оппозиции.

«Хочу познакомить, вот Владислав Курбатов — министр просвещения 2050 года,— говорил либерал-демократ Андрей Свинцов на пресс-конференции.— Надеюсь, к этому времени я все еще буду депутатом и мы, естественно, за него проголосуем (в 2050 году господину Свинцову будет 72 года.— “Ъ”)». Парламентарий даже слегка покритиковал свое поколение, которое в столь раннем возрасте не задумывалось о решении государственных задач в отличие от «Героев Отечества».

Уже на мероприятии в Думе он сместил акценты, похвалив свою партию, которая, по его словам, «является самой молодой фракцией» всех восьми созывов российского парламента. «У нас был самый молодой депутат за всю историю, Василий Власов, в 21 год избрался в Госдуму!» — подчеркнул господин Свинцов. Отметим, что недавно господина Власова лишили депутатского мандата. Это не помешало Андрею Свинцову заявить, что председатель партии Леонид Слуцкий, как и Владимир Жириновский в прошлом, продолжает поддерживать талантливую молодежь.

Письмо к выездной сессии форумчанам направили вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова («Единая Россия») и Борис Чернышов (ЛДПР). «Очень ценно, что тема сессии "Уважительное отношение к истории и культурному наследию" звучит из уст молодежи, школьников и студентов,— писала госпожа Кузнецова.— Это означает, что память о наших героях, истории страны будет жить вечно, передаваться из поколения в поколение». «Такие мероприятия позволяют оценить роль событий из прошлого, с которыми столкнулась наша страна, понять их причины и последствия, а также постараться извлечь из них необходимые уроки»,— напутствовал господин Чернышов.

А представитель КПРФ Олег Смолин приветствовал молодых общественников лично: «Я не буду агитировать вас за фракцию или партию, но хочу рассказать, что мой преподаватель истории, фронтовик, разведчик, нас учил, что историю нужно преподавать так, чтобы через 15 лет не было стыдно».

Пример форума свидетельствует о том, что «мы» сделали «очень хорошую вещь» — создали инструмент, «который позволяет каждому ребенку и подростку, у которого есть своя идея или инициатива, реализовать ее в жизнь на хорошем качественном уровне», перешла к похвалам уже «взрослым» госпожа Мандрова.

В рамках выездной сессии 250 участников проекта из 16 регионов поучаствовали в десяти научных мероприятиях. Они были посвящены «уважительному отношению к истории», обсуждению форматов «Разговоров о важном», которые сейчас проводятся в школах, а также новому вузовскому курсу «Основы российской государственности». «Следите за программой, активно выражайте свое мнение, оно всегда учитывается и нами, и Государственной думой»,— уверял Владислав Курбатов.

Григорий Лейба