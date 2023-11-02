Российским дорогам добавят света

В России на скоростных автомагистралях обязательным станет освещение, а на диагональных пешеходных переходах — светофоры и специальная пунктирная разметка. Соответствующий проект распоряжения кабмина подготовило МВД в рамках борьбы с аварийностью. Эти, а также еще несколько десятков рекомендательных норм и правил в области организации движения, проектирования и эксплуатации дорог правительство РФ намерено сделать обязательными для отрасли. Эксперты нововведения поддержали, но заметили, что для выполнения некоторых правил регионам может не хватить средств.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Подготовленный МВД и согласованный Минтрансом проект (“Ъ” ознакомился с текстом) поступил в Аналитический центр при правительстве в рамках «регуляторной гильотины». Поправки вносятся в распоряжение правительства №2438, где перечислены обязательные к применению дорожниками, организаторами движения или проектировщиками ГОСТы (стандарты, напомним, по умолчанию являются рекомендательными) в области безопасности движения.

В распоряжение включаются пункты ГОСТа «Дороги автомобильные и улицы. Безопасность движения пешеходов». Диагональные переходы должны быть оборудованы специальными пешеходными светофорами и пунктирной разметкой. Кнопку вызова зеленого света на переходе следует располагать на высоте 0,8–1,2 м. При одновременном движении пешеходов и поворачивающих автомобилей в одной светофорной фазе зеленый сигнал для пешеходного потока должен загораться раньше, чем для транспорта. Если остановка трамваев расположена на однополосной улице, а пассажиры высаживаются на дорогу, то проезжая часть в этом месте должна быть приподнята.

Частично обязательным станет и стандарт «Организация и безопасность дорожного движения на автомагистралях и скоростных автомобильных дорогах». Участки автомагистралей с «повышенным» (до 130 км/ч) скоростным режимом должны быть оборудованы искусственным освещением, а скоростные автодороги с «повышенным» режимом (до 110 км/ч) — внеуличными пешеходными переходами и дорожными ограждениями. В случае если зафиксировано нарушение ГОСТа (например, нет освещения или сломано ограждение) на каком-либо участке, «повышенный» скоростной режим отменяется до окончания ремонта. Скорость при этом должна быть ограничена до «стандартных» значений (со 110–130 до 90–110 км/ч в зависимости от дороги).

Требования направлены на «обеспечение безопасности дорожного движения, сохранение жизни, здоровья и имущества населения», сказано в пояснительной записке к проекту, и позволят сократить аварийность (с начала 2023 года она выросла на 4,9%). Дополнительных бюджетных расходов на выполнение документа не потребуется, говорят в МВД.

«Все эти нормы, безусловно, позволят повысить уровень безопасности движения»,— соглашается сопредседатель рабочей группы «Безопасность дорожного движения» в рамках «регуляторной гильотины» Евгений Литвин. Он подчеркивает, что новые правила будут соблюдаться при проектировании новых объектов, а также при регулярном обновлении проектов организации дорожного движения. «Не идет речи о том, что после вступления в силу распоряжения сотни перекрестков, улиц или решений в области организации движения придется срочно переделывать,— поясняет господин Литвин.— На это потребовалось бы очень много средств».

«Инфраструктура будет приводиться к новым требованиям в плановом порядке постепенно, возможно, даже не один год,— добавляет член общественного совета при минтрансе Московской области Андрей Мухортиков.— Часть регионов сделают это за счет своих ресурсов, часть — в рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги" или другими способами. Даже в таком обеспеченном регионе, как Москва, всегда есть переходные периоды, если меняются строительные правила». Господин Мухортиков особо отметил требование о приподнятой проезжей части около трамвайных остановок. В Москве, говорит он, более распространено другое решение: когда сама площадка для высадки-посадки пассажиров обособляется и приподнимается, оборудуется пешеходный переход, а проезжая часть расширяется при необходимости. «Но это относительно дорогой и долгий для исполнения вариант: в проект распоряжения, видимо, включен более бюджетный и универсальный способ, которым смогут пользоваться все регионы»,— поясняет эксперт.

Ведущий специалист Дирекции по организации дорожного движения Санкт-Петербурга Дмитрий Попов считает, что значительную часть обязательных норм будет невозможно (или сложно) реализовать на местах, так как регионам на организацию дорожного движения выделяется мало денег или они достаются «по остаточному принципу». «Если вы хотите, чтобы ГОСТы соблюдались, подкрепляйте это финансированием»,— говорит эксперт.

Иван Буранов