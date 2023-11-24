Ультраправые партии в европейских парламентах

На парламентских выборах в Нидерландах победила ультраправая Партия свободы (PVV) Герта Вилдерса— евроскептика, выступавшего за выход из Евросоюза, и антиисламиста. По предварительным данным, PVV получает 37 мест из 150. На двух предыдущих выборах партия занимала второе и третье место по числу голосов, но была вынуждена оставаться в оппозиции, поскольку в правительственную коалицию ее не брали.

Победа PVV стала далеко не первым электоральным успехом крайне правых политиков и партий в Европе. Лидер венгерской ультраправой партии «Фидес» (Fidesz) Виктор Орбан уже более десяти лет возглавляет правительство страны. Правоконсервативная «Право и справедливость» (PiS), хотя и растеряла часть голосов на последних выборах, остается правящей партией Польши. На парламентских выборах 2022 года во Франции ультраправое «Национальное объединение» (RN) Марин Ле Пен увеличило представительство с 8 до 89 мандатов.

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Партии на инфографике: «Фидес» / Fidesz (Венгрия), «Право и справедливость» / PiS (Польша), «Братья Италии» /FdI (Италия), Партия свободы / PVV (Нидерланды), «Истинные финны» / PS (Финляндия), «Шведские демократы» / SD (Швеция), Австрийская партия свободы / FPO (Австрия), «Национальное объединение» / RN (Франция), «Фламандский интерес» / VB (Бельгия), «Альтернатива для Германии» / AfD (Германия), «Голос» / Vox (Испания), «Хватит!» / Chega (Португалия), «Датская народная партия» / DF (Дания).