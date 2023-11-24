В Дублине прошли массовые беспорядки из-за нападения на детей

В столице Ирландии Дублине завершились массовые беспорядки. Столкновения между полицией и людьми, которые, по утверждению властей, придерживаются ультраправых взглядов, спровоцировало вчерашнее нападение на прохожих, в результате которого пострадали пять человек, включая троих детей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: Peter MURPHY / AFP Фото: Reuters / Clodagh Kilcoyne Фото: Reuters / Clodagh Kilcoyne Фото: Reuters / Clodagh Kilcoyne Фото: Reuters / Clodagh Kilcoyne Фото: Reuters / Clodagh Kilcoyne Фото: Reuters / Clodagh Kilcoyne Фото: Reuters / Clodagh Kilcoyne Фото: Brian Lawless / PA / AP Следующая фотография 1 / 9 Фото: Peter MURPHY / AFP Фото: Reuters / Clodagh Kilcoyne Фото: Reuters / Clodagh Kilcoyne Фото: Reuters / Clodagh Kilcoyne Фото: Reuters / Clodagh Kilcoyne Фото: Reuters / Clodagh Kilcoyne Фото: Reuters / Clodagh Kilcoyne Фото: Reuters / Clodagh Kilcoyne Фото: Brian Lawless / PA / AP

«Более 400 членов Национальной полиции продолжают патрулировать центр Дублина. В городе сейчас спокойно и все возвращается к нормальной жизни»,— сообщил суперинтендант (генеральный контролер) Дублина Патрик Макменамин (цитата по RTE).

Инцидент, спровоцировавший беспорядки, произошел вчера. Неизвестный мужчина напал с ножом на прохожих возле школы на Парнелл-сквер-Ист примерно в 13:40 по местному времени (16:40 мск). Пострадали пять человек. Пятилетняя девочка и 30-летняя женщина получили серьезные травмы. Нападавшего задержал курьер из Бразилии Кайо Бенисио, который сбил мужчину с ног мотоциклетным шлемом.

После того как в СМИ появилась информация, что нападавший — уроженец Алжира, в Дублине начались выступления под антиэмигрантскими лозунгами. При этом полиция не комментировала национальность задержанного.

Протестующие кидали в полицию бутылки и бросали в их сторону фаеры. Власти города заявили, что ночью были сожжены как минимум одна полицейская машина, трамвай и автобус, разграблен магазин сувениров, а в некоторых магазинах разбиты витрины.

«Это позорные сцены. Насилие устроила совершенно сумасшедшая хулиганская группировка, движимая крайне правой идеологией»,— заявил журналистам комиссар полиции Дрю Харрис (цитата по Reuters)

В полиции Дублина заявили, что не считают терактом нападение неизвестного на прохожих. Министр юстиции Ирландии Хелен Макинти в разговоре с RTE назвала это «разрушительным актом, совершенным в отношении маленьких и невинных детей». Беспорядки в Дублине, по ее словам, спровоцированы группой людей, которые намерены «сеять хаос».

Петр Бузлаев