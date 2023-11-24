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Коммерсантъ FM
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В Госдуме предложили уравнять брак и семейный союз

Депутат Госдумы Антон Ткачев предложил закрепить в законе понятие «семейный союз» как равное браку. Обращение он направил главе Минтруда Антону Котякову.

Антон Ткачев (слева)

Антон Ткачев (слева)

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Антон Ткачев (слева)

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

«Ряд граждан негативно воспринимают понятие "брак", поскольку в современном русском языке слово "брак" также используется в значении "несоответствие стандартам, дефект"»,— говорится в обращении (есть в распоряжении «Ъ»).

Антон Ткачев добавил, что словосочетание «семейный союз» лучше отражает суть института добровольного союза и имеет однозначную положительную коннотацию. После приравнивания понятий у граждан, по словам депутата, будет возможность выбора официального документа.

При внесении поправок в семейный кодекс молодожены смогут сами решать, какой термин будет прописан в документах. Менять документы при выборе «семейного союза» не нужно, добавил депутат.

Закрепление в законе нового термина, по словам Антона Ткачева, станет «символическим фактором для защиты семьи и укрепления традиционных семейных ценностей». Целесообразность предложения он объяснил тем, что 2024 год объявлен годом семьи — соответствующий указ президент России Владимир Путин подписал 22 ноября.

В октябре в Госдуме также обсуждали внедрение в школьную программу предмета семьеведения. Представитель Минпросвещения Анна Тимофеева на заседании отчиталась об изменениях, которые касаются традиционных семейных ценностей, в стандартах программ по окружающему миру, музыке, изо, русскому языку, литературе и обществознанию.

Подробнее — в тексте «Ъ» «В семьеведении нашли брак».

Петр Бузлаев

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