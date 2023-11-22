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Коммерсантъ FM
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Владимир Путин объявил 2024 год в России Годом семьи

Президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому в следующем году в России будет проходить Год семьи. Документ рекомендует высшим должностным лицам проводить соответствующие мероприятия.

Согласно указу, председателем оргкомитета по проведению Года семьи назначена заместитель председателя правительства Татьяна Голикова. В документе также отмечается, что такое решение принято в целях «популяризации государственной политики в сфере защиты семьи» и «сохранения традиционных семейных ценностей».

В июне 2022 года Владимир Путин подписал указ, согласно которому 2023 год был объявлен Годом педагога и наставника. Миссией года было объявлено признание особого статуса педагогических работников, в том числе выполняющих наставническую деятельность.

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