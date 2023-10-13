В семьеведении нашли брак

В Госдуме продолжают горячо обсуждать внедрение уроков семьеведения в российские школы. Чиновники Минпросвещения и Минобрнауки отчитались о проделанной в этом направлении за последние месяцы работе, однако депутаты результатами оказались не удовлетворены. Парламентарии потребовали поставить перед регионами конкретные задачи по внедрению нового курса.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Председатель комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Председатель комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

В четверг в рамках заседания рабочей группы думского комитета по вопросам семьи, женщин и детей парламентарии обсудили с представителями Минпросвещения, Минобрнауки, а также приглашенными экспертами ход работы по интеграции семьеведения в школьные программы. Напомним, с инициативой ввести такой курс в школах России в начале 2023 года выступила глава профильного комитета Госдумы Нина Останина (КПРФ).

Представитель Минпросвещения Анна Тимофеева отчиталась, что после последней встречи рабочей группы ведомство внесло изменения, касающиеся темы традиционных семейных ценностей, в федеральные государственные образовательные стандарты (ФГОС) отдельных образовательных программ. В частности, речь идет об уроках окружающего мира, музыки, изо, русского языка, литературы, истории и обществознания. «Кроме того, у нас разработана программа внеурочной деятельности, "Разговоры о важном". Каждый год у нас появляется новая программа. И в этом году, и в 2024 году там нашли отражение темы, которые посвящены семейным традиционным ценностям»,— заверила госпожа Тимофеева.

Директор Института изучения детства, семьи и воспитания Российской академии образования Наталья Агре добавила, что темы, связанные с семьеведением, введены во все три программы воспитания по уровням образования — от детского сада до среднего профессионального образования: «В детсаду мы уже закладываем произведения, игры, мультфильмы и книжки, которые у детей формируют предпосылки к тому, чтобы увидеть себя будущими родителями».

«Вы не отвечаете по повестке,— возмутилась депутат Татьяна Ларионова ("Единая Россия").— Уроки, о которых рассказывала Анна Александровна (Тимофеева.— “Ъ”), это дело правильное. Но уроки семьеведения — это не уроки обществоведения, литературы, истории и так далее. Это уроки именно семьеведения, которые должны проходить во внеурочной деятельности». Госпожа Ларионова так обосновала важность предмета: «Из пяти заключенных браков четыре завершается разводами, 40% детей проживает в семьях, которые не являются авторитетом формирования семейных духовных традиционных ценностей». Она уверена, что «полагаться на то, что только в семье мы сможем дать что-то полезное, важное, вечное,— утопия».

Госпожа Тимофеева возразила, что программа внеурочной деятельности уже разработана: «На нее (программу.— “Ъ”) есть положительное экспертное заключение, она размещена в Госреестре, то есть любая школа может ее брать и реализовывать. Часы для внеурочной деятельности есть на всех уровнях образования». Говорить же о конкретных результатах пока рано, уверена представитель Минпросвещения, поскольку учебный год только начался.

«Я вас слушаю, и у меня такое ощущение, что вы перед нами отчитываетесь: "Здесь традиционные ценности обсуждаем и там обсуждаем". Вообще нужен ли нам предмет "семьеведение"? У меня такое ощущение складывается, что вам он не нужен,— поддержала коллегу депутат Елена Вторыгина ("Единая Россия").— Вы говорите, что это (разработанные Минпросвещения материалы.— “Ъ”) носит рекомендательный характер, а мы бы хотели, чтобы вы уже задачи поставили перед субъектами».

Наталья Агре напомнила парламентариям, что на сегодняшний день в образовательной программе нет обязательного урока «семьеведения»: «У нас есть "Разговоры о важном", куда мы можем интегрировать эту систему, остается еще один час на внеурочную деятельность. Рекомендовать мы можем, но заставить, пока нет решения о том, что есть такой школьный предмет, нет».

Выступление представителя Минобрнауки Александра Ведехина, отметившего, что работа в вузах идет в рамках рекомендаций, депутатов тоже не порадовало. «Мы просили (Минобрнауки.— “Ъ”), во-первых, рассмотреть вопросы подготовки и переподготовки кадров для образовательных учреждений. А разве не могут быть эти темы темами курсовых, дипломных работ, научных изысканий? Мы ведь вам поставили задачи более глобальные, более серьезные»,— укорила чиновника депутат Ларионова.

Парламентарии настоятельно попросили представителей министерств изменить подход к работе и сообщить о результатах через два месяца.

Эмилия Габдуллина