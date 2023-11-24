В Краснодаре будут работать 42 елочных базара и 16 палаток по продаже украшений

В Краснодаре начинается подготовка к празднованию Нового года. В городе установят девять муниципальных елок. На их монтаж, демонтаж и украшение потратят более 3,7 млн руб., сообщили «Ъ-Кубань» в пресс-службе администрации краевой столицы.

Елки начнут устанавливать 25 ноября. Закончить монтаж планируют до 15 декабря. Искусственные деревья появятся на перекрестке улиц Красных Партизан и Трубилина, возле мэрии и администрации региона, на площади у здания ЗСК и перед кинотеатром «Болгария», аллее 80-летия образования края, в сквере Гатова, в скверах «Субботний» и «Пограничников».

Елка у здания краевой администрации будет иметь высоту 19 м, у здания мэрии — 22 м, остальные деревья — 15 м. Украшать их будут старыми игрушками. Елки установят также у зданий главных торговых центров города. Убирать ели начнут 15 января.

По улице Красной с 25 ноября начнут также развешивать новогодние светоотражающие панели — 130 штук. По бульвару Александровскому от улицы Буденного до Северной установят семь световых декоративных елок.

На площади Пушкина 20 декабря начнет работу традиционная Городская Рождественская ярмарка. На ней будут продаваться различные товары новогодней тематики. На площади будут также работать выездные точки общепита. Ярмарка закроется 8 января.

Также в преддверии Нового года в городе откроются 12 ярмарок выходного дня. Они будут работать по субботам.

Купить праздничные деревья горожане смогут на традиционных елочных базарах. Работать в городе будут 42 точки. Еще в 16 торговых палатках будут продавать новогодние украшения.

Ранее администрация города дала предпринимателям рекомендации по украшению объектов потребительской сферы. Рекомендуется подчеркивать фасады по выступающим декоративным элементам, балконам, стенам и подкарнизным пространствам.

Вячеслав Рыжков

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