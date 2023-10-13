Мэрия представила концепцию новогоднего украшения предприятий Краснодара

Департамент архитектуры и градостроительства Краснодара представил рекомендации по новогоднему украшению для предприятий города. Акцент, как сообщают в пресс-службе администрации, сделают на лаконичном и однотонном декорировании зданий.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Краснодара Фото: пресс-служба администрации Краснодара

Главный архитектор Краснодара Илья Чикаев сообщил, что прошлогодние рекомендации остаются в силе с некоторыми нововведениями и примерами. Он уверен, что собственники и арендаторы зданий поддержат предложенный департаментом вариант. При этом, как уточнил главный архитектор города, при оформлении можно будет пользоваться прошлогодними украшениями.

Собственникам и арендаторам рекомендуют подчеркивать фасады по выступающим декоративным элементам, балконам, стенам и под карнизными пространствами. Также предлагается оформить витрины и входные группы.

При декорировании гирляндами советуют использовать желтые, белые и светодиодные гирлянды, но не различные оттенки. Не приветствуется также хаотичное размещение декора, использование не сочетающихся между собой элементов и сочетание между собой более трех цветов.

Вячеслав Рыжков

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