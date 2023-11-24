«Норникель» сообщил о выходе из совместного предприятия Nkomati в ЮАР

«Норильский никель» (MOEX: GMKN) подписал соглашение о передаче 50% доли в совместном предприятии Nkomati своему партнеру — южноафриканской компании African Rainbow Minerals Limited (ARM). Передача активов организована через входящую в группу компанию Norilsk Nickel Africa Proprietary Limited (NNAf).

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«Помимо доли в совместном предприятии ARM возьмет на себя все обязательства Nkomati, включая экологические, в обмен на взнос NNAf, подлежащий уплате в пользу ARM»,— сказано в сообщении компании.

В «Норильском никеле» добавили, что сделку компании планируют закрыть в течение 2024 года. Заключение этого соглашение, как указано в сообщении, подтверждает планы «Норникеля» по выходу из зарубежных активов.

Среди активов Nkomati — месторождения вкрапленных медно-никелевых сульфидных руд, законсервированный в 2015 году рудник и карьер. После прекращения добычи в 2021 году компания находится в стадии консервации и рекультивации.

Петр Бузлаев