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Коммерсантъ FM
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В Приморье прошли аресты по делу о выводе 240 млн руб. из Дальнегорского ГОК

Сегодня, 24 ноября, Первореченский райсуд Владивостока заключил под стражу сроком на месяц коммерческого директора ООО «ГХК "Бор"» Владимира Кантура. Ему инкриминируется мошенничество в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

«Кантур обвиняется в том, что в период с октября 2017 года по июнь 2021 года он, занимая различные должности, совместно с сообщниками в рамках реализации преступной схемы по дроблению бизнеса с целью создания «центров прибыли и убытков», заключил формальные договоры между ООО "ГХК «Бор»", ООО "Дальнегорский ГОК" и другими аффилированными юридическими лицами, что позволило осуществить вывод и присвоение через офшорные счета за рубежом денежных средств в размере 218 млн и 22 млн руб.»,— говорится в сообщении прокуратуры Приморья.

Накануне, 23 ноября, по этому же уголовному делу был арестован сроком на месяц исполнительный директор (бывший гендиректор) ООО «Дальнегорский ГОК» Дмитрий Рачков. Он также обвиняется в причастности к выводу в офшоры 240 млн руб.

Дальнегорский ГОК — оператор единственного действующего борного месторождения в РФ. На Дальнегорском боросиликатном месторождении сосредоточено около 3% мировых запасов бора. Выручка ГОКа в 2022 году составила 3,8 млрд руб., чистый убыток — 535 млн руб.

Напомним, что 27 сентября Арбитражный суд Приморья полностью удовлетворил иск Генпрокуратуры к компании «Фининвест» о возврате государству Дальнегорского горно-обогатительного комбината и взыскании в доход государства принадлежащих этой компании 100% долей ООО «Радамант» (Москва).

21 ноября Дальнегорский районный суд удовлетворил иск Генпрокуратуры о взыскании в доход государства долей в трех компаниях (ООО «ГХК "Бор"», ООО «Фининвест», ООО НПП «Силика»), связанных с Дальнегорским горно-обогатительным комбинатом, а также более 2,4 млрд руб. с четырех физлиц: Бориса Минца — бывшего совладельца группы «Открытие», Дмитрия Минца — его сына, Дмитрия Рачкова и Ильи Гордюшева — бывшего управляющего директора O1 Group.

«Доводы иска (Генпрокуратуры.— “Ъ”) сводятся к тому, что с 2016 года по настоящее время, вопреки требованиям закона "О недрах", Налогового кодекса, группа компаний "Бор" осуществляла деятельность без уплаты обязательных платежей (налогов) в федеральный бюджет, в результате чего РФ нанесен вред на сумму 2 441 506 093,71 руб.»,— поясняла «Ъ» руководитель объединенной пресс-службы Елена Оленева.

Алексей Чернышев, Владивосток

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