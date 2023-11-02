Генпрокуратура подала иск к трем связанным с Дальнегорским ГОКом компаниям

Генпрокуратура обратилась в Дальнегорский районный суд для взыскания в доход государства долей в трех компаниях, связанных с Дальнегорским горно-обогатительным комбинатом, а также более 2,5 млрд руб. с четырех физлиц. В конце сентября Генпрокуратуре удалось добиться отмены приватизации Дальнегорского ГОКа.

«В Дальнегорский районный суд 30.10.2023 поступило исковое заявление Генерального прокурора РФ, поданное в интересах Российской Федерации к Минц Б. И., Минц Д. Б., Рачкову Д. Н., Гордюшеву И. А. о взыскании вреда в размере 2 441 506 093,71 руб. и обращении в доход Российской Федерации в счет возмещения вреда 100% долей в уставных капиталах ООО "Горно-химическая компания Бор", ООО "Фининвест", ООО НПП "Силика"»,— сообщила объединенная пресс-служба судебной системы Приморья.

Борис Минц — бывший совладелец группы «Открытие», Дмитрий Минц — его сын, Дмитрий Рачков — бывший гендиректор Дальнегорского ГОКа, гендиректор НПП «Силика», Илья Гордюшев — бывший управляющий директор O1 Group.

В иске в качестве обеспечительных мер содержится требование о наложении ареста на все движимое имущество, в том числе денежные средства, находящиеся на счетах в банках, доли в уставных капиталах юрлиц, ценные бумаги и недвижимое имущество господ Минцев, Рачкова и Гордюшева. «Исковое заявления принято к производству суда, обеспечительные меры удовлетворены в полном объеме»,— отмечается в сообщении.

Дальнегорский ГОК — оператор единственного действующего борного месторождения в РФ. На Дальнегорском боросиликатном месторождении сосредоточено около 3% мировых запасов бора. Выручка ГОКа в 2022 году составила 3,8 млрд руб., чистый убыток — 535 млн. 27 сентября Арбитражный суд Приморья полностью удовлетворил иск Генпрокуратуры к «Фининвесту» о возврате государству Дальнегорского горно-обогатительного комбината и взыскании в доход государства принадлежащих этой компании 100% долей ООО «Радамант» (Москва).