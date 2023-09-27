Суд отменил приватизацию Дальнегорского горно-обогатительного комбината

Арбитражный суд Приморского края полностью удовлетворил иск Генпрокуратуры РФ о возврате государству единственного в РФ производителя борной кислоты — Дальнегорского горно-обогатительного комбината. Иск был подан к владельцу ГОКа — ООО «Фининвест» (Москва).

Решение было вынесено 27 сентября, следует из данных картотеки арбитражных дел. Само решение пока не опубликовано. Пресс-секретарь Арбитражного суда Приморья Инга Сорокина сообщила «Интерфаксу», что подробности будут раскрыты позже.

Генпрокуратура считает Дальнегорский ГОК стратегическим для обороны страны и безопасности государства. По мнению ведомства, при приобретении долей в уставном капитале компании были нарушены законы и сейчас ими владеет «группа лиц с участием резидентов иностранных государств». По данным ЕГРЮЛ, ООО «Дальнегорский ГОК» принадлежит «Фининвесту» через ООО «Радамант» (Москва). Материнской компанией «Фининвеста» является кипрский офшор Rakspol Trading Limited. Суд ранее наложил арест на 100% долей в уставных капиталах Дальнегорского ГОКа и «Радаманта», арест на все движимое и недвижимое имущество этих компаний.

Дальнегорский ГОК — оператор единственного действующего борного месторождения в РФ. На Дальнегорском боросиликатном месторождении сосредоточено около 3% мировых запасов бора. Выручка ГОКа в 2022 году составила 3,8 млрд руб., чистый убыток — 535 млн руб. По данным на конец 2022 года, в компании работало около 1,9 тыс. человек.

Леонид Уварчев