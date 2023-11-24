В Иркутской области майнеры создали локальный дефицит электроэнергии

Минэнерго намерено значительно повысить тарифы на электроэнергию для центров по майнингу криптовалюты. Из-за резкого роста «ферм» на территории Сибири начал возникать локальный энергодефицит. Как сообщает “Ъ” по Сибирскому федеральному округу самым сложным в этом отношении регионом стала южная часть Иркутской области. Фактический уровень потребления дата-центрами в области оценивается в 584 МВт, из которых 335 МВт приходится на южную часть.

Такой уровень энергопотребления составил 6% от максимума показателей прошлого года в регионе.

Как пояснили “Ъ” в Иркутской электросетевой компании (ИЭСК), в области объем промышленных майнеров составляет примерно 1,3 ГВт, из них 476 МВт приходится на Иркутско-Черемховский район. Отмечается, что для восполнения сформировавшегося дефицита к 2029 году в области необходимо построить электростанции на 1,23 ГВт, стоимость которых по предварительным оценкам может достигать 430 млрд руб. Среди тех мер, которые доступны регуляторам в настоящее время – это повышение тарифов. Как заявили в Минэнерго, это заставит криптофермы переехать в другие регионы.

В целом по России промышленный майнинг криптовалюты увеличился за три года втрое, составив 2 ГВт, что является 12% от всех майнинговых мощностей в мире. Активный приток майнеров в Сибири начал фиксироваться с 2021 года, когда были введены жесткие меры на добычу «крипты» внутри Китая и Казахстана. Все это приводит к тому, что сейчас имеется ряд сложностей с подключением промышленных, социальных и коммунальных объектов в Сибири.

В октябре губернатор Иркутской области Игорь Кобзев призвал депутатов законодательного собрания региона включиться в работу по урегулированию майнинга. По его словам, объемы легального майнинга в июле 2023 года по сравнению с аналогичным периодом 2022 года увеличились на 26%.

Как отмечают власти, ранее они уже направляли в адрес правительства России, Министерства энергетики РФ и Комитета Госдумы по энергетике обращения с предложением разработать правовой механизм регулирования майнинговой деятельности и выделении майнинга цифровой валюты в отдельный вид экономической деятельности.

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Александр Киселев