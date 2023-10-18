Глава Иркутской области поручил разработать меры для регулирования майнинга

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев призвал депутатов законодательного собрания региона включиться в работу по урегулированию майнинга. По его словам, объемы легального майнинга в июле 2023 года по сравнению с аналогичным периодом 2022 года увеличились на 26%.

«Эта сфера по-прежнему остается направлением, от которого бюджет недополучает значительный объем налоговых платежей. Кроме того, из-за чрезмерных непроизводительных нагрузок на систему энергоснабжения сохраняется актуальность проблемы энергодефицита, создается угроза надёжному электроснабжению социальной сферы и населения», - приводит словам господина Кобзева пресс-служба регионального правительства.

Как отмечают власти, ранее они уже направляли в адрес правительства России, Министерства энергетики РФ и Комитета Госдумы по энергетике обращения с предложением разработать правовой механизм регулирования майнинговой деятельности и выделении майнинга цифровой валюты в отдельный вид экономической деятельности.

Ранее сотрудники ГУ МВД Иркутской области возбудили уголовное дело в отношении 35-летнего жителя по факту незаконного подключения майнинговой фермы к электросетям (ст.165 УК РФ). Подозреваемый установил 41 единицу майнингового оборудования в подвале многоквартирного дома. Предварительная сумма ущерба ресурсоснабжающей организации составила более 1 млн руб.

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Лолита Белова