Воронежский ТРЦ «Град» не смог увеличить штраф для Zara за неработающий магазин

Девятый арбитражный апелляционный суд отказал АО «Профи-С» воронежского бизнесмена Евгения Хамина (юрлицо ТРЦ «Град») в удовлетворении жалобы и оставил в силе решение арбитражного суда Москвы о частичном взыскании штрафа с АО «Новая мода» (ранее — АО «Зара СНГ», бренд Zara, структура испанской Inditex), прекратившему деятельность магазинов в «Сити-парке "Град"» в марте 2022 года. Информация об этом появилась в картотеке суда. Решение еще не опубликовано. Жалоба в кассацию на сегодня не поступала.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ответчик заявил, что не уходит с российского рынка

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Ответчик заявил, что не уходит с российского рынка

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Компания «Профи-С» требовала взыскать с «Новой моды» 7,65 млн руб. штрафа за «неисполнение договора аренды» с 1 июля по 30 ноября 2022 года. Документ действовал до конца 2030 года и предусматривал выплату штрафа в 50 тыс. руб. за каждый день нарушения.

Ответчик возражал относительно заявленных требований и заявил, что не уходит с российского рынка и планирует возобновить торговую деятельность. По его словам, он предпринимает «все необходимые действия для продолжения деятельности в РФ, включая изменение корпоративной структуры на юрисдикцию, которая не относится к недружественной, а также изменение логистических цепочек поставки товара взамен тех, на которые распространяются санкции».

Первая инстанция пришла к выводу, что размер неустойки «несоразмерен последствиям нарушения обязательства» и решил взыскать с «Новой Моды» сумму вдвое меньше — 3,6 млн руб.

В мае 2023 года арбитражный суд Москвы полностью удовлетворил требование «Профи-С» о взыскании 7,65 млн руб. штрафа за аналогичное нарушение с другой структуры Inditex — ООО «Пулл энл Беар СНГ» (бренд Pull&Bear). Однако ответчик не согласился с решением и обжаловал его в 9 арбитражном апелляционном суде. Он отменил решение первой инстанции и постановил взыскать с «Пулл энл Беар СНГ» в пользу «Профи-С» 2,5 млн руб. неустойки. АО «Профи-С» направило жалобу на решение первой инстанции в кассацию — арбитражный суд Московского округа принял ее к производству и назначил судебное заседание по ней на 20 декабря.

В июле 2023 года арбитражный суд Москвы полностью удовлетворил иск компании Евгения Хамина о взыскании штрафа в 7,65 млн руб. с ООО «Бершка СНГ» (Bershka, также структура Inditex) за аналогичное нарушение договора аренды. «Брешка СНГ» обжаловала это решение в апелляционной инстанции — она согласилась с доводами ответчика и снизила размер взыскания вдвое — до 3,8 млн руб. Жалоба в кассацию на сегодня не поступала.

Алина Морозова

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