«Бершке» вдвое снизили штраф за закрытие магазина в ТРЦ под Воронежем

9 арбитражный апелляционный суд удовлетворил жалобу ООО «Бершка СНГ» (бренд Bershka, структура испанской Inditex) на решение арбитражного суда Москвы о взыскании с общества штрафа в пользу воронежского АО «Профи-С» Евгения Хамина (юрлицо ТРЦ «Град»). Суд первой инстанции обязал «Бершку» заплатить «Профи-С» 7,65 млн руб., однако апелляция согласилась с доводами ответчика и снизила размер взыскания вдвое — до 3,8 млн руб. Это следует из картотеки суда.

«Бершка» и «Профи-С» заключили договор аренды помещений в ТРЦ площадью 536,3 кв. м сроком действия с 1 февраля 2011 года до 31 декабря 2030 года. 6 марта магазин в «Граде» закрылся. Согласно договору, размер неустойки — 50 тыс. руб. за один день нарушения. В сумме размер санкций составил 6,1 млн руб. В итоге юрлицо ТРЦ заявило требования в размере 7,65 млн руб. В ходе рассмотрения иска арбитражный суд Москвы не принял доводы ответчика о необходимости снижения размера взыскания. Апелляционная инстанция, напротив, согласилась с «Бершкой» и посчитала обоснованными ее аргументы. В частности, речь идет об оплате аренды помещения после закрытия магазина в фиксированном размере на основании средней арендной платы с оборота в 2021 году, которую истец принял. Также апелляция согласилась с доводом о том, что размер штрафа является «явно несоразмерным последствиям нарушения обязательства». Решение может быть обжаловано в течение двух месяцев.

«Профи-С» подавало иски и к другим структурам испанской Inditex, в том числе к АО «Зара СНГ» (бренд Zara, ныне — АО «Новая мода») и ООО «Пул энд Беар СНГ» (бренд Pull &Bear). Сначала арбитражный суд Москвы полностью удовлетворил иск «Профи-С» к «Пул энд Беар СНГ» и взыскал с компании 7,65 млн руб. Однако затем ответчик обжаловал это решение и через апелляцию добился снижения штрафа до 2,5 млн руб. из-за невозможности поставки товаров после введенных в начале СВО санкций. Также суд учел, что до конца ноября 2022 года компания перечисляла «Профи-С» фиксированную арендную плату, в сумме составившую 3,4 млн руб.

С «Новой моды» юрлицо ТРЦ также требовало взыскать 7,65 млн руб., однако в этом случае арбитражный суд Москвы сразу принял решение о взыскании с компании 3,6 млн руб. Как и в случае с «Бершкой», суд пришел к выводу, что размер обозначенной неустойки «несоразмерен последствиям нарушения обязательства». «Профи-С» подало апелляционную жалобу на это решение. Она принята к производству. Заседание назначено на 23 ноября, говорится в картотеке суда.

Егор Якимов

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