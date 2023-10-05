Воронежский ТРЦ «Град» обжалует частичное взыскание штрафа со структуры Inditex

АО «Профи-С» Евгения Хамина (юрлицо ТРЦ «Град») подало апелляционную жалобу на решение арбитражного суда Москвы о частичном взыскании штрафа с АО «Новая мода» (ранее — АО «Зара СНГ», бренд Zara, структура испанской Inditex), прекратившему деятельность магазинов в «Сити-парке "Град"» в марте 2022 года. Информация об этом появилась картотеке суда.

«Профи-С» требовало взыскать с «Новой моды» 7,65 млн руб. штрафа за «неисполнение договора аренды» с 1 июля по 30 ноября 2022 года. Документ действовал до конца 2030 года, следует из материалов суда, и предусматривал выплату штрафа в 50 тыс. руб. за каждый день нарушения.

Ответчик возразил относительно заявленных требований и заявил, что не уходит с российского рынка и планирует возобновить торговую деятельность. Сейчас он предпринимает «все необходимые действия для продолжения деятельности в РФ, включая изменение корпоративной структуры на юрисдикцию, которая не относится к недружественной, а также изменение логистических цепочек поставки товара взамен тех, на которые распространяются санкции».

Суд пришел к выводу, что размер обозначенной неустойки «несоразмерен последствиям нарушения обязательства» и решил взыскать с «Новой Моды» сумму вдвое меньше — 3,6 млн руб.

В мае 2023 года арбитражный суд Москвы полностью удовлетворил требование «Профи-С» о взыскании 7,65 млн руб. штрафа за аналогичное нарушение с другой структуры Inditex — ООО «Пулл энл Беар СНГ» (бренд Pull&Bear). Однако ответчик не согласился с решением и обжаловал его в 9-м арбитражном апелляционном суде. В жалобе «Пулл энл Беар СНГ» указал, что приостановил деятельность в России из-за невозможности поставки товара в страну из-за введенных после начала СВО санкций и уведомил об этом арендодателя в марте 2022 года. Кроме того, суд установил, что до конца ноября компания перечисляла «Профи-С» фиксированную арендную плату (по договору, она составляла 6% от оборота + коммунальные платежи), в сумме составившую 3,4 млн руб. В связи с этим 9-й арбитражный апелляционный суд отменил решение первой инстанции и постановил взыскать с «Пулл энл Беар СНГ» в пользу «Профи-С» 2,5 млн руб. неустойки.

В июле 2023 года арбитражный суд Москвы полностью удовлетворил иск компании Евгения Хамина о взыскании штрафа в 7,65 млн руб. с ООО «Бершка СНГ» (Bershka, также структура Inditex) за аналогичное нарушение договора аренды. 26 сентября апелляционная инстанция отменила это решение и приняла по делу новый судебный акт. Его мотивировочная часть еще не опубликована.

Как на деятельности воронежских ТРЦ сказался уход брендов из России — в материале «Ъ-Черноземье».

Алина Морозова

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