Апельсины в России за год подорожали на 71%

В августе потребительские цены на апельсины подорожали на 71% к аналогичному месяцу 2022 года, сообщает РБК, проанализировав показатели Росстата. Издание отмечает, что это рекордный годовой прирост цен на этот вид фруктов.

Кроме того, второй месяц подряд (в июле, а затем в августе) апельсины дорожают темпами выше 20% к предыдущему месяцу. Такого не было за весь период доступной статистики — с 2002 года, отмечает агентство.

Банк России в августе сообщал, что некоторые импортируемые фрукты — в частности, апельсины, бананы, груши, — подорожали в июле в условиях ослабления рубля. К концу июля рубль подешевел к доллару на 27,7%, к евро — на 30,8%, отмечали в ЦБ.

Внешнеторговая статистика не публикуется с 2022 года. За 2021 год Россия импортировала апельсинов на $314 млн. Из Египта — на $149 млн, из ЮАР — на $77 млн, из Турции — на $56,5 млн.