Апелляция отказала «Нео групп» во взыскании средств с Минфина РФ за невозможность стройки в центре Воронежа

Девятый арбитражный апелляционный суд не стал менять решение первой инстанции и отказал воронежскому ООО «Нео групп» в требованиях к Минфину РФ о понуждении к заключению соглашения о выкупе земельного участка, где запрещено строительство. Это следует из судебной документации.

Компания планировала построить трехэтажный дом на 16 квартир в центре Воронежа на участке площадью 2,1 тыс. кв. м на улице Таранченко, 21 по соседству с историческим памятником — Никольской церковью. Воронежские власти ей в этом отказали, так как во время подготовки документации была расширена охранная зона храма, в которую попал и участок «Нео групп».

Застройщик потребовал от региональных и федеральных властей 51,2 млн руб. компенсации. Три инстанции отказали в удовлетворении иска, Верховый суд не стал рассматривать жалобу.

После этого компания потребовала у облправительства выкупить участок за 32,5 млн руб. Позже иск был отозван, так как регион не может быть ответчиком по делу о принудительном выкупе земли возле объекта культурного наследия федерального значения. Заявление было подано уже к Минфину РФ.

Представляющий интересы «Нео групп» Сергей Кардашов рассказал «Ъ-Черноземье», что решение второй инстанции планируется обжаловать в кассации.

Еще во время судебных разбирательств застройщик заявил о планах возвести модульные офисы на участке. Инвестиции в этот проект оценивают в 40 млн руб.

Подробнее о спорах читайте в материале «Ъ-Черноземье» «Для "Нео групп" не все еще исчерпано».

Александр Прытков

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