«Нео групп» может вложить 40 млн рублей в строительство модульных офисов в центре Воронежа

Застройщик «Нео групп» планирует возвести в центре Воронежа рядом с памятником культурного наследия федерального значения Никольской церковью модульные офисы. В компании рассказали «Ъ-Черноземье», что в проект сможет быть инвестировано от 40 млн руб., причем наибольших вложений потребует строительство отдельной котельной и качественное остекление модулей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ООО «ПТМ 3 СА РФ» Фото: ООО «ПТМ 3 СА РФ»

На участке площадью 2,1 тыс. кв. м на Таранченко, 21 планируется возвести около 1 тыс. кв. м офисов. Технология позволяет изготовить и установить модули в течение максимум трех месяцев.

Концепцию рассмотрела архитектурная комиссия при региональном градостроительном совете. В областном отделении Союза архитекторов сообщили, что проект предполагает строительство одно- и двухэтажных модульных сооружений, «по принципу конструктора формирующих гибкое общественное пространство». Это будут некапитальные сооружения, так как капитальное строительство запрещено из-за действия охранной зоны Никольской церкви.

Архкомиссия «высоко оценила лаконичность идеи» и дала отдельные рекомендации по доработке проекта к следующему заседанию. Для целостного восприятия комплекса по отношению к существующей среде нужно представить ландшафтно-визуальный анализ территории, а также проверить на соответствие действующим нормам отступы от границ земельного участка.

По данным Kartoteka.ru, ООО «Нео групп» зарегистрировано в Воронежской области в мае 2015 года для строительства жилых и нежилых зданий. Уставный капитал — 15 тыс. руб. Выручка не раскрывается, чистый убыток по итогам 2021 года составил 27 тыс. руб. По 33,33% принадлежат директору Сергею Плотникову, а также Аллену и Эдварду Саркисянам. Аллен Саркисян и Сергей Плотников также владеют ООО УК «Нео сервис». Господину Плотникову принадлежит 50% в ООО «Регион климат», а Эдварду Саркисяну — 33,33% в ООО «Компания Эверест».

Ранее «Нео групп» планировала построить на этом участке трехэтажный дом на 16 квартир. Власти не выдали компании разрешения, так как во время подготовки документации была расширена охранная зона Никольской церкви: под запрет на капитальное строительство попал и участок компании.

С 2019 по 2022 годы застройщик по этому поводу судился с региональными и федеральными властями. Компания требовала от них 51,5 млн руб. компенсации за убытки и упущенную выгоду. Три арбитражные инстанции встали на сторону властей, а Верховый суд не стал рассматривать жалобу «Нео групп».

После этого компания потребовала, чтобы воронежские власти выкупили у нее участок за 32,5 млн руб. Но позже «Нео групп» отказалась от претензий, так как регион не может быть ответчиком по иску о принудительном выкупе участка возле объекта культурного наследия федерального значения. С аналогичными требованиями компания обратилась в суд к Минфину РФ.

Подробнее о ситуации читайте в материале «Ъ-Черноземье» «Для "Нео групп" не все еще исчерпано».

Александр Прытков

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