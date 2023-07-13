«Нео групп» не удалось взыскать с Минфина РФ средства за выкуп участка с запрещенным строительством в центре Воронежа

Арбитражный суд Москвы полностью отказал в удовлетворении исковых требований воронежского ООО «Нео групп» к Минфину РФ о понуждении к заключению соглашения о выкупе земельного участка, на котором невозможно строительство. Это следует из судебной документации.

Речь идет об участке площадью 2,1 тыс. кв. м на улице Таранченко, 21 в центре Воронежа по соседству с Никольской церковью. Компания планировала построить трехэтажный дом на 16 квартир, однако воронежские власти не выдали разрешения, так как во время подготовки документации была расширена охранная зона храма. Под запрет на капитальные работы попал и участок компании.

В 2019 году застройщик потребовал от региональных и федеральных властей 82 млн руб. компенсации, затем снизил сумму до 51,5 млн. Компания проиграла в судах трех инстанций, а Верховый суд не стал рассматривать ее жалобу.

В 2022 году застройщик подался иск в суд к правительству Воронежской области с требованием выкупа участка за 32,5 млн руб. Однако, так как регион не может быть ответчиком по иску о принудительном выкупе земли возле объекта культурного наследия федерального значения, иск был отозван.

Представляющий интересы компании юрист Сергей Кардашов рассказал «Ъ-Черноземье», что решение суд по выкупу к Минфину РФ может быть обжаловано.

Сейчас «Нео групп» планирует построить модульные офисы на этом участке. В них компания может вложить от 40 млн руб.

О ситуации с участком читайте в материале «Ъ-Черноземье» «Для "Нео групп" не все еще исчерпано».

Александр Прытков

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