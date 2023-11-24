Reuters: три греческих судовладельца прекратили транспортировку российской нефти

Греческие судоходные компании Minerva Marine, Thenamaris и TMS Tankers прекратили транспортировку российской нефти в последние недели, сообщает Reuters со ссылкой на источники в отрасли и судовые данные. Агентство отмечает, что отказ греческих грузоотправителей последовал за ужесточением санкций США в отношении поставок российской нефти.

Reuters пишет, что эти три компании были активными грузоотправителями нефти и топлива из России до сентября–октября. После этого они начали сокращать свое участие в перевозках. На запрос агентства в Thenamaris заявили, что не комментируют коммерческие вопросы. Minerva Marine и TMS Tankers не ответили на просьбы о комментарии.

Агентство отмечает, что Minerva Marine, Thenamaris и TMS Tankers занимались транспортировкой российской нефти на протяжении десятилетий. Перевозить нефть из России они продолжали даже после отказа большинства других западных компаний из-за растущих санкционных рисков, отмечает Reuters.

Три греческие компании управляют более чем 100 танкерами, способными транспортировать почти весь объем нефти, экспортируемой из российских портов Приморск, Усть-Луга и Новороссийск, составляющий около 10 млн тонн в месяц или 2,4 млн баррелей в день, отмечает агентство.

Ограничения цен на нефть из России страны G7, Евросоюза и Австралия ввели в декабре 2022 года. Они также запретили своим компаниям перевозить российскую нефть, если она продается выше установленного ими потолка в $60 за баррель.

16 ноября США ввели санкции против трех нефтяных танкеров под флагом Либерии — Kazan, Ligovsky Prospect и NS Century. Минфин США заявил, что все три танкера перевозили российскую нефть по цене выше установленного потолка. Также санкционный список были внесены 20 компаний из России, Боснии и Герцеговины, ОАЭ, Северной Македонии.

О текущей ситуации на нефтяном рынке — в материале «ОПЕК катит баррель в гору».

Милена Костерева