ОПЕК катит баррель в гору

Вопреки ожиданиям более слабого мирового спроса, ОПЕК незначительно улучшила свой прогноз спроса на нефть в этом году, указав на сохранение «фундаментально сильных» параметров рынка. Прогноз прироста спроса к прошлому году был повышен с 2,44 млн баррелей в сутки (б/с) до 2,46 млн — теперь спрос оценивается в 102,11 млн б/с, говорится в ежемесячном докладе картеля. Прогноз на 2024 год организация не изменила, но эта оценка также остается высокой — 104,36 млн б/с (плюс 2,25 млн б/с). Главным фактором поддержки рынка в ОПЕК считают Китай — среднегодовой показатель также может оказаться рекордно высоким и превысить значение 2022 года на 1,2 млн б/с. Такая же динамика отмечается и в Индии (данные за сентябрь, которые приводит ОПЕК, в обоих случаях показали сокращение импорта, китайская статистика по октябрю, напротив, показала рост на 3,5%). Рост же запасов в организации объясняют «сезонными тенденциями, в частности плановыми работами на НПЗ».

Предложение нефти в странах, не входящих в картель, в этом году может вырасти на 1,8 млн б/с, в 2024-м — еще на 1,4 млн б/с, ожидают в организации. Страны же ОПЕК в октябре добыли 27,9 млн б/с, что на 80 тыс. б/с больше, чем в сентябре. Добычу наращивали Иран (на 46 тыс. б/с, на страну не распространяются ограничения соглашения ОПЕК+) и Ангола (на 51 тыс. б/с), тогда как Ливия, Саудовская Аравия и Кувейт сократили производство. Фактическая добыча стран ОПЕК+ остается ниже уровня квот с учетом добровольных ограничений.

В России добыча в сентябре выросла на 85 тыс. б/с, до 10,8 млн б/с, включая 9,5 млн б/с нефти и 1,3 млн б/с газового конденсата. Прогноз по этому году был улучшен на 80 тыс. б/с — год к году сокращение поставок может составить 400 тыс. б/с (до 10,6 млн б/с). Напомним, российская сторона объявляла о намерении придерживаться ограничения поставок на 300 тыс. б/с до конца года. По данным ОПЕК, в сентябре Россия обеспечила почти 19% от общего объема импорта нефти Китаем, на Саудовскую Аравию пришлось 14% поставок, на Малайзию — около 11%. В Индии, по данным аналитического агентства Kpler, которые приводит ОПЕК, Россия уже год является лидером по поставкам нефти, обеспечив в сентябре 36% общего объема импорта страны. По 20% поставок в Индию обеспечили Ирак и Саудовская Аравия.

Татьяна Едовина