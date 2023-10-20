Любовные исключения

Экспертный институт социальных исследований (ЭИСИ), один из ключевых аналитических центров администрации президента, провел в четверг круглый стол «Семейные ценности и ценность семьи». Его участники объяснили, что семья — это не просто ключевая ценность для российского общества и власти, но и основа нашей цивилизации. Речь, разумеется, только о семье как «союзе мужчины и женщины», уточняли эксперты, приводя в подтверждение своих слов результаты социологических опросов. Правда, судя по тем же опросам, любовь для россиян сейчас вовсе не является ключевым фактором для создания семьи.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Управляющий директор ЭИСИ по взаимодействию с экспертным сообществом Фирдус Алиев

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Управляющий директор ЭИСИ по взаимодействию с экспертным сообществом Фирдус Алиев

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Как ранее сообщал “Ъ”, в «идеологическую рамку» президентской кампании-2024 в качестве одного из ключевых элементов может войти тема традиционных ценностей и семьи наряду с темой России как уникальной цивилизации. И модератор круглого стола ЭИСИ Фирдус Алиев с самого начала связал эти два понятия: «Внимание к состоянию семьи в России становится одной из идеологических линий государства. Мы рассматриваем нашу страну как уникальную цивилизацию. И традиционная российская семья — основа нашей цивилизации. На примере семьи сегодня мы можем видеть различия между западной и традиционной российской этическими системами». Сейчас институт семьи проходит во всем мире проверку на прочность, отметил господин Алиев. «Серьезные внешние и внутренние вызовы, которые возникли перед страной, требуют возвращения к традиционным ценностям. Сделать это без опоры на семью практически невозможно»,— заключил политолог.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Директор по коммуникациям АНО «Россия — страна возможностей» Сергей Коляда

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Директор по коммуникациям АНО «Россия — страна возможностей» Сергей Коляда

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Выступивший следом директор по коммуникациям АНО «Россия — страна возможностей» (РСВ) Сергей Коляда рассказал, как его организация способствует укреплению семейных ценностей. РСВ отвечает за проведение различных кадровых конкурсов, а сейчас как раз занимается конкурсом «Это у нас семейное». Представители как минимум трех поколений одной семьи будут вместе выполнять разные задания в дистанционном или очном формате, а в 2024 году пройдет финал, все участники которого получат в награду совместное путешествие по России, а 30 победителей — по 5 млн руб. на улучшение жилищных условий.

«Для детей и молодежи это возможность узнать своих родителей с новой стороны, найти с ними много общего и стать ближе друг к другу, а для родителей — погрузиться в мир современных подростков»,— разъяснил господин Коляда. Он также привел результаты опроса, который РСВ провела вместе с социологическим агентством «Вебер» (проект АНО «Диалог» и АНО «Диалог Регионы»). Из него выяснилось, что среди главных жизненных ценностей россиян семья находится на третьем месте (89%) после здоровья (94%) и безопасности (93%), но перед стабильностью (88%), свободой и материальным положением (86%). Сами же семейные ценности, по мнению респондентов, заключаются в здоровье родных (94%), взаимопонимании и уважении друг к другу (93%), счастье и гармонии (91%), верности (89%), благополучии и достатке (89%) и любви (87%).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Руководитель департамента политических исследований ВЦИОМ Михаил Мамонов

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Руководитель департамента политических исследований ВЦИОМ Михаил Мамонов

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Представитель ВЦИОМа Михаил Мамонов тоже доказывал важность семьи для российского общества. Его особо порадовало, что для властей РФ семья в последние годы стала ключевой ценностью, ведь это полностью соответствует выводам ВЦИОМа, согласно которым создание счастливой семьи и воспитание детей идут в списке ценностей на втором месте (55%) сразу после здоровья (58%). Идеальная семья, по мнению 66% опрошенных, основана на взаимопонимании, взаимоуважении и заботе друг о друге. А вот с тем, что идеальная семья — это семья, «где есть любовь», согласны только 20% опрошенных.

Участвовавший в дискуссии по видео-конференц-связи глава Кировской области Александр Соколов подчеркнул, что семья — это «краеугольный камень в понимании нашей отчизны». Причем имеется в виду именно «союз мужчины и женщины», как истинный государственный муж добавил господин Соколов, и как раз в такой формулировке она и является важной чертой российской цивилизации. «Мы в Кировской области выбрали семью как основной критерий успешности развития региона. Мы развиваем инфраструктуру, строим жилье, чтобы жители региона оставались здесь, создавали семьи, воспитывали детей. Вокруг этого все строится в нашем регионе»,— заверил губернатор.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Директор Института изучения детства, семьи и воспитания Наталья Агре

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Директор Института изучения детства, семьи и воспитания Наталья Агре

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Директор Института изучения детства, семьи и воспитания, член Общественной палаты РФ Наталья Агре тоже поделилась итогами исследования, которое ее организация провела среди 100 тыс. детей от 14 до 18 лет, 100 тыс. родителей и 50 тыс. педагогов. По этим данным, только 50% опрошенных готовы вступить в брак, а 26% «ребятишек» вообще не задумывались о том, что у них должны быть дети. «Это очень низко относительно тех задач, которые перед нами стоят»,— посетовала госпожа Агре, но заявила, что работает над решением проблемы, в том числе с помощью специального пособия «Воспитатели о воспитании». По ее мнению, даже первоклассники уже должны знать, что будут мамами и папами.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Директор Института региональных проблем Наталья Линдигрин

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Директор Института региональных проблем Наталья Линдигрин

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

«Новая западная "нормальность" не для жителей России. Именно поэтому тема сохранения традиций, защиты семейных ценностей стала для россиян особенно важна. Люди сами осознали это, и сегодня это уже явно сформировавшийся запрос. Запрос, который услышал и поддержал президент»,— добавила директор Института региональных проблем Наталья Линдигрин.

Наконец, клинический психолог Оксана Александрова подкрепила прозвучавшие тезисы антропологическими аргументами. Она вспомнила, как американский антрополог Маргарет Мид назвала началом цивилизации срощенную бедренную кость, ведь это было возможно лишь в случае, если человеку кто-то помог. «Многие антропологи считают, что в этот момент зародилась семья. Уже наш современный антрополог Станислав Дробышевский считает, что эти механизмы семейной сплоченности, семейной поддержки стали механизмом выживания»,— пояснила госпожа Александрова.

Под занавес дискуссии Фирдус Алиев добавил в нее, по его же словам, «политологический аспект». Он вспомнил, как президент Владимир Путин в послании парламенту-2020 говорил, что поддержка семьи — это всегда обращение к будущему. «Все те события, все те изменения и то, что мы вошли и в эпоху ковида, и противостояния… Все это говорит о том, что именно семья, именно ее ценности, именно то, что мы все являемся приверженцами именно этого подхода… является для нас абсолютной истиной, абсолютной ценностью, и мы готовы за них, если необходимо, и сражаться, и бороться, и доказывать»,— торжественно завершил обсуждение модератор.

Единственной ложкой дегтя в бочке семейного меда стал тот факт, что, судя по обнародованным на круглом столе цифрам, понятие любви в сознании россиян не так уж сильно связано с семьей. Так, по данным ВЦИОМа, только 57% опрошенных считают, что для создания семьи любовь совершенно необходима. А по данным Натальи Агре, «вопрос любви» как фактор создания семьи набрал у молодежи только 30% и оказался на третьем месте.

Андрей Винокуров