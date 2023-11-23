Министр бороны Израиля: перемирие будет коротким, война продлится еще два месяца

Министр обороны Израиля Йоав Галлант в ходе встречи с военными заявил, что пауза в боевых действиях в секторе Газа будет короткой. По его словам, после освобождения заложников армия обороны Израиля возобновит интенсивные боевые действия, которые будут продолжаться еще два месяца.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Йоав Галлант

Фото: Ohad Zwigenberg, Pool / AP Йоав Галлант

Фото: Ohad Zwigenberg, Pool / AP

«То, что вы увидите в ближайшие дни,— это в первую очередь освобождение заложников. Эта передышка будет короткой»,— сказал господин Галлант во время общения с солдатами 13-го диверсионного подразделения ВМФ «Шайетет» (цитата по The Times of Israel).

После этой «передышки», отметил министр, «интенсивные бои продолжатся». «Ожидается еще как минимум два месяца боев»,— сказал Йоав Галлант (цитата по Haaretz). Он также заявил, что продолжение войны необходимо для «возвращения остальных заложников». По его словам, «они вернутся только при давлении» на «Хамас».

Сегодня, 23 ноября, должно было вступить в силу соглашение о прекращении огня между Израилем и «Хамасом», предполагающее обмен похищенных с израильской территории заложников на палестинских заключенных. Однако после полуночи выяснилось, что сделка по обмену отложена на следующий день, 24 ноября. Предполагается, что перемирие продлится четыре дня, будут освобождены 50 израильских заложников и 150 палестинских заключенных. Подготовка сделки по обмену заложников и прекращению огня шла на протяжении нескольких недель. Посредниками выступали Катар, Египет и США.

О том, как израильские военные и политики готовились к прекращению огня,— в материале «В ожидании паузы».

Полина Мотызлевская