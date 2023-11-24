За Йенсом Столтенбергом занимают трое

В Североатлантическом альянсе активизировалась борьба за пост, освобождающийся после ухода нынешнего генсека Йенса Столтенберга, чьи полномочия истекут 1 октября 2024 года. Об амбициях возглавить НАТО уже объявили уходящий премьер Нидерландов Марк Рютте, глава правительства Эстонии Кая Каллас и министр иностранных дел Латвии Кришьянис Кариньш. По данным западных СМИ, наибольшими симпатиями среди политиков стран блока пользуется господин Рютте, однако ко всем трем кандидатам у членов альянса есть вопросы. При этом некоторые особенности их личности для одних выглядят плюсом, а для других — минусом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте

Фото: Алексей Витвицкий, Коммерсантъ Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте

Фото: Алексей Витвицкий, Коммерсантъ

Йенс Столтенберг, который руководит НАТО с 2014 года, все это время настолько всех устраивал, что альянс уже несколько раз продлевал его полномочия. Изначально бывший премьер-министр Норвегии должен был уйти в отставку в 2018 году, однако тогда решили не искать ему замену и дважды по два года продлевали его полномочия. В 2022 году господин Столтенберг уж точно должен был уйти, но из-за начавшегося российско-украинского военного конфликта его снова попросили остаться. В 2023-м история повторилась, но с условием, что с 1 октября 2024 года у НАТО все-таки появится новый генсек.

У альянса есть уже три кандидата: Марк Рютте, Кая Каллас и Кришьянис Кариньш. Как сообщило агентство Bloomberg, среди этой тройки именно господин Рютте, покидающий пост премьера Нидерландов через 13 лет после начала правления (о выборах в королевстве, которые приведут к смене власти, см. материал на этой странице), пользуется наибольшей популярностью у союзников. Тот факт, что «Рютте — явный фаворит», европейские чиновники и дипломаты подтвердили также в разговорах с изданием Politico. В частности, на стороне голландского кандидата — президент Франции Эмманюэль Макрон, у которого с ним сложились тесные личные отношения. Кроме того, в Брюсселе признают, что этот кандидат успел заручиться поддержкой «высокопоставленных чиновников США и Германии».

Тем не менее говорить о том, что самый «долгоиграющий» глава правительства Нидерландов — и потому хорошо известный за пределами страны — устраивает всех, не приходится. Та же поддержка со стороны США, как выяснилось, пока достаточно зыбкая. Так, по информации Politico, наибольшее недовольство фигура Марка Рютте вызывает среди американских законодателей. В Конгрессе США уверены, что господин Рютте — плохой пример для подражания, ведь за столько лет во главе Нидерландов он так и не смог довести расходы королевства на оборону до 2% ВВП.

Еще в 2014 году занимавший в то время пост министра обороны США Чак Хейгел призвал страны блока наращивать свои оборонные бюджеты, поскольку альянсу предстоит «иметь дело» с Россией, которая, по его словам, стояла «у порога НАТО». Его призыв тогда и лег в основу цели для каждого довести расходы на оборону до 2% ВВП. Йенс Столтенберг в 2014 году признавал, что этому показателю на тот момент соответствовали лишь три государства объединения: США, Греция и Великобритания.

Нидерланды же в 2014 году тратили на оборону лишь 1,15% ВВП. Не удалось достичь показателя и в 2023-м — в нынешнем году он составит 1,7%. В 2024 году королевство пообещало тратить на оборону 2,03% ВВП, а в 2025-м — 2,01%. Однако часть политиков в Вашингтоне считают, что столь долгий путь Нидерландов к цели под руководством Марка Рютте не добавляет его кандидатуре очков.

Как заявил сенатор от Аляски, член комитета верхней палаты Конгресса по вооруженным силам Дэн Салливан, с таким бэкграундом Марк Рютте «однозначно должен быть снят с гонки». По его словам, в США существует «глубокое двухпартийное разочарование тем, что члены НАТО не выполняют своих обязательств».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Премьер-министр Эстонии Кая Каллас

Фото: Алексей Витвицкий, Коммерсантъ Премьер-министр Эстонии Кая Каллас

Фото: Алексей Витвицкий, Коммерсантъ

На этом фоне выигрышно смотрится заявка премьера Эстонии Каи Каллас, которая недавно, находясь в Вашингтоне, публично заявила об амбициях возглавить НАТО. Республика уже тратит на оборону 2,8% ВВП и пообещала в 2024–2027 годах взвинтить эту статью расходов до 3%. Есть у госпожи Каллас и другое преимущество, учитывая давно идущую дискуссию о необходимости передать бразды правления в альянсе женщине. Такой подход, в частности, поддерживают некоторые представители Демократической партии США.

По словам сенатора-демократки из Нью-Гемпшира и сопредседателя сенатской группы наблюдателей при НАТО Джин Шахин, «союзникам пора назначить первую женщину генсеком НАТО». Госпожа Шахин также отмечает, что «прежде всего преемник на этот важный пост должен быть родом из страны, выполняющей обязательство по 2% расходов на оборону или имеющей надежный план для достижения этой цели». Насколько надежен план Марка Рютте, покидающего пост премьера Нидерландов, демократка не уточнила, но Кая Каллас в ее параметры точно вписывалась. Другое дело, что многие в альянсе также уверены, что исходить при выборе нового лидера из гендерной принадлежности — не совсем верный путь. Особенно в нынешний кризисный период, когда время явно не благоволит экспериментам и требует в первую очередь смотреть все-таки на профессиональные качества.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш

Фото: Алексей Витвицкий, Коммерсантъ Премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш

Фото: Алексей Витвицкий, Коммерсантъ

На днях, 19 ноября, в гонку решил войти и глава МИД Латвии Кришьянис Кариньш, пообещавший внести вклад в развитие альянса, опираясь на «четкое понимание российской угрозы, твердую позицию по Украине и доказанный опыт построения международного консенсуса». При этом, как уточнили собеседники Politico, обнаружившиеся у господина Кариньша амбиции стали неожиданностью даже для некоторых политиков в Риге.

Хотя из этой тройки латвийский министр пока довольствуется ролью аутсайдера, у него и Каи Каллас есть общее преимущество. Часть союзников придерживаются мнения, что на фоне противостояния России и Украины неплохой идеей было бы отдать пост генсека НАТО представителю страны с восточного фланга альянса. Эту же идею, судя по заявлению Politico постпреда Украины при НАТО Натальи Галибаренко, приветствуют и в Киеве, который пока не в альянсе, но стремится к нему присоединиться и ищет поддержки на этом пути у членов блока.

Впрочем, то, что для одних преимущество, для других — минус. В Западной Европе мысль сделать лидером НАТО представителя Восточной Европы и тем более кого-то из стран Балтии не пользуется одобрением. Во-первых, западные члены альянса уже полтора года без особой радости терпят критику от балтийских республик за недостаточную, по их мнению, поддержку Украины и боязнь лишний раз вызвать раздражение у России. Кроме того, некоторые в Западной Европе опасаются, что в Москве назначение в Брюссель восточноевропейского политика может быть воспринято как эскалационный сигнал. А ведь именно эскалации, даже в процессе предоставления дозированной помощи Киеву, как заявляют в западных столицах, и стремятся избежать.

Алексей Забродин