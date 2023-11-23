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Коммерсантъ FM
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Фитнес осваивает новый формат

Почему растет популярность маленьких спортивных студий

Фитнес-индустрия переключилась на формат небольших залов. Студии площадью до 150 квадратных метров стали самым быстрорастущим форматом такого бизнеса, подсчитали аналитики FitnessData. На подобные точки пришлось 80% новых открытий в индустрии. О тренде заговорили еще в пандемию: потребители тогда стали реже покупать годовые карты в фитнес-центры, предпочитая оплачивать разовые занятия или короткие абонементы.

Фото: Кристина Кормилицына, Коммерсантъ

Фото: Кристина Кормилицына, Коммерсантъ

К началу ноября в стране работало около 6,5 тыс. спортивных студий, а ежегодно их открывается около 500. Запустить фитнес-бутик, как правило, стоит вдвое меньше, чем традиционный крупный зал, отмечает гендиректор компании-поставщика спортивного оборудования FitOn Profi Сергей Иванов:

«Во многих жилых комплексах уже изначально запланированы небольшие фитнес-студии. 30-40% заказов мы сейчас получаем именно от них. Раньше было порядка 10%, и таких студий было очень мало. Тяжело было посчитать экономику. Сейчас границы расширились. Люди зачастую хотят провести тренировку и не ездить далеко.

Как меняется ценовая политика спортивных центров и почему

Утром встал, позанимался. Вечером то же самое. Когда открываются студии, они пытаются минимизировать количество тренажеров, брать более универсальные: верхняя-нижняя тяга два в одном, сгибания-разгибания два в одном. То есть для бодибилдеров такой формат не подойдет.

Укомплектовать зал до 150 квадратных стоит в среднем 3-4 млн руб. Все зависит от функционала. Разнице в 50 квадратных метров — это плюс или минус три-четыре тренажера. Если стоимость одного 250 тыс. руб., то получается уже 1 млн руб.

В стандартных фитнес-клубах тренажерный зал начинается от 200 квадратных метров и больше, комплектация — от 5 млн руб. Цены на оборудование в принципе выросли, это касается валютных колебаний, стоимости доставки. Китайские заводы тоже периодически меняют ценообразование. Поэтому если раньше оно в среднем росло на 7-8% с учетом инфляции, то сейчас легко скачет до 20%, порой и 30%».

Как отмечают авторы исследования, по итогам 2023 года оборот всех фитнес-студий в России может достичь 29 млрд руб., а их доля на рынке превысит 14%. Впрочем, этот сегмент еще нескоро потеснит традиционные мультифункциональные залы, говорит президент Ассоциации операторов фитнес-индустрии Ольга Киселева. Кроме того, по ее словам, около четверти небольших залов «прогорают» в первый же год работы:

«Плечо планирования у каждого человека сократилось. Платить вперед за год еще сложнее. Что касается бизнеса, в этом плане тут больше возможностей найти площади и точно меньше инвестиций. 3-4 млн руб. вполне себе можно отбить за два-три года. Средний объем — чуть больше 5 млн руб.

Открывает такой маленький бизнес в основном тренерский состав. Обычно это моноуслуга. Например, студия танцев, пилатес, йога. Однако отсутствие предпринимательского опыта приводит к тому, что большая часть фитнес-студий — в районе 29% в 2022 году и 20% в 2023-м — не доживают до конца года.

Вырастет ли спрос на услуги фитнес-клубов

Пока крупных игроков такие клубы не вытесняют, потому что тренд начался недавно. Но с такой динамикой через какой-то промежуток времени мы увидим превалирующее долевое соотношение. Большие сети пока только тестируют эту возможность, изучая возникшую нишу.

Мы же понимаем, как развивался ритейл, когда сначала были гипермаркеты, супермаркеты, а теперь магазины у дома. Фитнес, похоже, идет этим же путем. Будет паритетное долевое соотношение. Потому что все равно остается клиент, которому важно ходить в тренажерный зал и иметь возможность плавать в бассейне. Большие федеральные сети развиваются, может быть, не теми темпами, которыми бы хотелось, но они расширяются и открывают новые точки. Объемы валовой выручки растут. Но при этом маржинальность низкая — в 1-2% прибыльности».

На фоне подорожания абонементов в фитнес-клубы в России в последнее время вырос спрос на услуги частных тренеров. В «Авито» в августе сообщали, что интерес к индивидуальным занятиям футболом, танцами, фитнесом и боксом за минувший год увеличился почти на треть.

С нами все ясно — Telegram-канал "Ъ FM".

Елизавета Скобцова

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