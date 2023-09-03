Фитнес тянется к новым показателям

Фитнес-клубы ожидают рост спроса на абонементы на 10-20% в начале осени. При этом цены для клиентов могут повыситься, предупреждают игроки рынка. Сегодня средняя стоимость годовых клубных карт эконом-сегмента составляет около 11 тыс. руб., премиум — от 70 тыс. руб. до 140 тыс. руб., рассказали “Ъ FM” в профильной ассоциации. Что будет с ценами? И с какими трудностями сейчас сталкивается фитнес-индустрия? Об этом — Анна Маргулис.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Еще в начале лета бизнес отмечал рост спроса среди клиентов — россияне чаще стали приобретать абонементы в качестве альтернативы зарубежному отдыху. Как рассказывали “Ъ FM” участники рынка в июне, многие даже стали брать фитнес-пакеты с открытым бассейном.

Индустрия начала постепенно восстанавливаться, и наметились новые тренды, поделилась генеральный директор фитнес-бренда X-Fit Ирина Туманова:

«Основной из них — это, конечно же, автоматизация, цифровизация процессов. Появляется все больше решений, онлайн-сервисов, которые позволяют осуществлять некий персонализированный подход к клиентам и учитывать индивидуальные особенности.

Наверное, прекрасный пример — это формат мини-студии у дома, которые доступны по бесключевой системе доступа 24/7. Все взаимодействие проходит через мобильное приложение. Такой формат позволяет унифицировать качество услуг».

По данным Национального фитнес-сообщества, совокупная выручка с января по июль выросла более чем на 8 млрд руб. год к году, до 84 млрд руб.

Однако индустрия сталкивается с серьезными проблемами, которые в том числе связаны с ослаблением рубля, заметила президент Национального фитнес-сообщества Елена Силина:

«В сентябре по процентному соотношению клубная база колеблется от 10 до 20%. Что касается стоимости, то динамика роста находится в пределах 7%. Маржинальная прибыльность у фитнес-клубов пока остается в низком диапазоне, 3-5%, тогда как ресторанный бизнес предполагает 20-25%.

До пандемии COVID-19 мы имели показатель в пределах 20%, затем все упало. Когда ввели санкционный режим, выросла вся расходная часть на содержание. В этом году мы планируем все-таки сдвинуть эту рамку в сторону увеличения».

В апреле Forbes писал, что на продажах абонементов может серьезно сказаться падение реальных доходов населения и рост потребительских цен.

С другой стороны, многие стали пользоваться услугами частных тренеров, что приводит к дополнительному оттоку клиентов, отмечают игроки рынка. По данным аналитиков «Авито Услуг», спрос на частников за год вырос на треть.

В то же время у фитнес-клубов возникают сложности с поиском сотрудников, рассказала основатель и гендиректор сети Orange Fitness и City Fitness Анастасия Юсина:

«Только кратное увеличение продаж даст нам возможность вернуться к прибыли, которая была в доковидные времена. Обслуживание клиента стало гораздо дороже. Кроме того, сейчас есть проблема с закупкой запчастей для оборудования и наймом персонала.

Мы вынуждены платить работникам больше и где-то работаем с самозанятыми и индивидуальными предпринимателями. Найти штатных сотрудников сложно.

Кроме того, есть такие сети, которые фактически рынок разрушают. Разве можно представить, что год обслуживания клиента, включающее и бассейн, обходится в 25-30 тыс.?

Ответственный бизнес, платящий налоги, не может себе позволить такой прайс, поэтому мы вынуждены повышать цену где-то процентов на 10-15».

В Национальном фитнес-сообществе прогнозировали, что осенью сети будут активнее открывать клубы и количество новых объектов к концу года дойдет до 400.

Однако в текущей ситуации с учетом роста цен на строительные материалы, аренду и поставки оборудования права на ошибку даже у крупных компаний просто нет, подчеркнул гендиректор сети World Class Николай Прянишников:

«В этом году мы открыли пока один клуб, еще в двух объявим о начале предпродаж осенью. В 2024-м планируем представить еще четыре объекта.

Мы сейчас активно работаем с азиатскими производителями, хотя даже европейские бренды не отказываются от сотрудничества, просто их техника стала дороже, а логистика сложнее. Что-то мы покупаем, например, у итальянской Technogym.

Конечно, курс повлиял негативно в сторону увеличения цены. Так что уменьшается право на ошибку с точки зрения выбора локаций, мы не можем идти, например, на высокую аренду и вынуждены договариваться с арендодателями, может быть, о каких-то соинвестициях или проценте с оборота».

После пандемии COVID-19 посетителей фитнес-клубов стало меньше. По данным Национального фитнес-сообщества, их число сократилось с 7 млн до 4 млн. Однако, по прогнозам, до конца года индустрия может обогнать доковидный показатель.

Уже за первое полугодие 2023-го участники рынка насчитали почти 6,5 млн человек. Так что, возможно, и рекордная для фитнес-клубов выручка в 167 млрд руб. в 2019-м — это не предел.

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