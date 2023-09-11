Фитнес-клубы тренируют гибкость

Фитнес-клубы восстанавливаются от последствий кризиса. Посещаемость центров растет: в августе продажи увеличились на 14% год к году, пишет Forbes со ссылкой на исследование Национального фитнес-сообщества. Показатель уже превысил допандемические значения, правда, несильно — всего на 3% по сравнению с 2019-м. За год посещаемость выросла на 12%. “Ъ FM” опросил участников рынка и узнал, что на этом фоне происходит с ценами.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Гендиректор сети World Class Николай Прянишников признается, что стоимость абонементов пришлось увеличить на 10%: «Этот август действительно был достаточно успешен для фитнес-операторов. Мы это связываем с тем, что большая часть клиентов осталась в Москве и не уехала отдыхать в Европу или в какие-то другие страны по понятным причинам. А фитнес, тем более премиальные клубы, это в какой-то степени альтернатива отдыху, релаксу.

Продажи возросли, но при этом увеличиваются и затраты, поэтому мы были вынуждены поднимать цены. В течение года повышение составило около 10%. Какого-то резкого увеличения стоимости с августа или с сентября у нас не было. Многие расходы все-таки привязаны к доллару — это и строительство новых клубов, и индексация аренды, которая заложена. Также индексируются коммунальные платежи, растут затраты на персонал.

При этом в разных клубах цены повышаются по-разному. Там, где клиенты не могут себе это позволить, мы снижаем их, проводим акции, то есть просто гибко реагируем на изменения. Что касается спроса, на наш взгляд, ситуация осенью будет достаточно ровная. Мы не ждем каких-то заметных колебаний, мы не ждем провала. Кто-то может не осилить подорожание абонементов, поэтому рост будет год к году, но небольшой».

Средняя стоимость годовых абонементов сегмента «эконом» составляет около 11 тыс. руб., премиальных — 70-140 тыс. руб., рассказывали “Ъ FM” в профильной ассоциации. Потенциал роста цен на клубные карты еще не исчерпан, говорит основатель сетей Orange Fitness и City Fitness Анастасия Юсина: «Да, мы действительно видим увеличение интереса клиентов. И мы повысили стоимость, поскольку вот с этими постковидными и кризисными ценами невозможно выдерживать хоть какую-то себестоимость.

Даже если наша выручка выросла на 10-15%, это мало повлияет на прибыль, ведь расходы увеличились не на 10-20%, а кратно.

Наша себестоимость очень сильно привязана к валюте. Любое оборудование, которое не обновлялось, потому что его практически невозможно ввезти в Россию, приходит в негодность. А детали не закажешь — можно доставить только параллельным импортом. Мы будем поднимать цены — просто не можем сделать это очень резко. Нам нужно делать это постепенно и для разных категорий. Например, для новых клиентов повышать, а старых удерживать более низкими ценами».

Совокупная выручка фитнес-клубов за первое полугодие выросла более чем на 8 млрд руб. и составила почти 83 млрд руб., подсчитали в Национальном фитнес-сообществе. Игроки рынка ожидают, что до конца года темпы сохранятся.

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Мария Широкова