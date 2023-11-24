ПИК достиг редевелопмента

Группа ПИК продолжает пополнять земельный портфель в Петербурге за счет промплощадок. Девелопер договорился о покупке 3,8 га в районе Гавань на Васильевском острове, где может построить около 60 тыс. кв. м жилья бизнес-класса. Московский опыт работы с подобными территориями может позволить ему минимизировать затраты на их редевелопмент, считают эксперты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Белицкий, Коммерсантъ Фото: Антон Белицкий, Коммерсантъ

ПИК приобрел 3,8 га на Шкиперском протоке, 14, рассказал «Ъ-СПб» источник на рынке недвижимости. Этот участок перешел в собственность ООО «О-Мега», указано в ЕГРН. Ее гендиректором в сентябре стал Андрей Брыцков, который также возглавляет ООО «Магнитогорская», ООО «Площадь Строгино» и ООО «Трест Мосзеленстрой». Совладельцем этих юрлиц выступают структуры группы ПИК, указано в «СПАРК-Интерфакс». В ПИК не ответили на вопросы «Ъ-СПб».

В компании «Риф», которая владеет землей и недвижимостью в этой локации, не предоставили комментарии. В августе Смольный согласовал ей перевод под жилую застройку 10,3 га на Шкиперском протоке, 14. Сейчас на этой территории находятся промышленные и офисные площади, которые сдаются в аренду, следует из отчетности компании.

Стоимость участка могла составить 3,7 млрд рублей, говорит директор отдела продаж земли и девелоперских проектов Nikoliers Антон Орлов. В этом месте можно построить 50–60 тыс. кв. м жилья бизнес-класса, подсчитал управляющий партнер Rusland SP Андрей Бойков. Инвестиции в такой проект могут составить 6–7 млрд рублей, уточняет он.

Средняя цена квартир бизнес-класса в районе Гавань на начало ноября составляла 519 тыс. рублей за «квадрат», отмечает руководитель проектов отдела инвестиций NF Group в Санкт-Петербурге Сергей Дуванов. Себестоимость строительства жилья в этом сегменте не сильно отличается от комфорт-класса, тогда как уровень цен выше на 20–30%, добавляет эксперт по девелопменту Андрей Вересов.

В последнее время ПИК увеличил активность на земельном рынке Петербурга и, возможно, после утверждения генплана станет известно о его новых сделках, допускает Андрей Бойков. Вероятно, девелопер решил сформировать портфель за счет промплощадок, застройка которых станет возможна в новой версии документа, соглашается Андрей Вересов. В сентябре структура ПИК стала совладельцем ООО «Магнитогорская», которое получило от Смольного разрешение на застройку территории в Красногвардейском районе города.

В черте города осталось мало участков под жилую застройку, поэтому у девелоперов существует конкуренция за самые интересные объекты, особенно на Васильевском острове, констатирует Антон Орлов. Однако девелоперы не всегда готовы участвовать в освоении промплощадок из-за сложностей со сменой их функционала, полагает Андрей Бойков. В отдельных случаях привлекательность таких участков также снижается и наличием зданий с охранными ограничениями, и проблемами с коммуникациями, объясняет аналитик. Но благодаря своему опыту работы с промзонами в Москве ПИК может минимизировать затраты на подготовку земли, считает господин Вересов. По его словам, из петербургских девелоперов такие компетенции есть всего у нескольких застройщиков, таких как Setl Group и ЛСР.

По мере редевелопмента района Шкиперского протока можно ожидать роста его престижа, а как следствие — повышения класса реализуемых проектов, ожидает Сергей Дуванов. На земельных участках, которые выходят на набережную, есть предпосылки для возведения жилья бизнес-класса, а на более удаленных от акватории — комплексов в сегменте «комфорт», резюмирует эксперт.

Константин Куркин