ПИК освоит промзону

Группа компаний ПИК стала совладельцем ООО «Нельсон», которому совместно с дочерними структурами принадлежат 8,5 га в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга. Площадка позволяет возвести до 170 тыс. кв. м жилья комфорт- и бизнес-класса. Смольный недавно согласовал застройку этого и прилегающих участков, что дает возможность девелоперу расширить площадь проекта. Это позволит ГК ПИК повысить привлекательность жилья, ликвидность которого снижает промышленное окружение, говорят эксперты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Эксперты оценивают покупку ГК ПИК в Петербурге разнонаправленно

Фото: Алексей Зотов, Коммерсантъ Эксперты оценивают покупку ГК ПИК в Петербурге разнонаправленно

Фото: Алексей Зотов, Коммерсантъ

ГК ПИК в конце сентября стала единственным собственником АО «Прямые инвестиции», указано в ЕГРЮЛ. Этой компании принадлежит 50% в ООО «Нельсон», которое является единственным владельцем ООО «Магнитогорская». В собственности этой компании и связанных с ней структур находится как минимум 8,5 га между Магнитогорской и Якорной улицами в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга. В сентябре Смольный одобрил перевод 26 га в этой локации под жилую и общественно-деловую застройку, включая участки, принадлежащие ООО «Магнитогорская».

В ПИК не ответили на вопросы «Ъ-СПб». С прежней собственницей АО «Прямые инвестиции» Александрой Ильичевой и владеющей 50% в ООО «Нельсон» компанией «Глобалтраст» «Ъ-СПб» связаться не удалось.

ПИК — крупнейший застройщик России, который работает в Москве, Екатеринбурге, Казани, Хабаровске и других городах. По данным информационной системы «Наш.Дом.РФ», в стадии строительства у группы находится около 5,2 млн кв. м жилья. Выручка девелопера по итогам первого полугодия 2023 года составила 264,9 млрд рублей, чистая прибыль — 27,9 млрд рублей, следует из его отчетности. Контрольным пакетом ПИК долгое время владел Сергей Гордеев, но в октябре он снизил свою долю с 52,5% до 32,5%. Принадлежавшие ему 20% акций перешли к ЗПИФ «Институциональные инвестиции в жилую недвижимость Фонд №1» под управлением Центральной трастовой компании.

Стоимость принадлежащей ООО «Магнитогорская» территории — около 4 млрд рублей, в этом случае сумму сделки можно оценить в 2 млрд рублей, полагает директор отдела продаж земли и девелоперских проектов Nikoliers Антон Орлов. Руководитель проектов отдела инвестиций консалтинговой компании NF Group в Санкт-Петербурге Сергей Дуванов оценивает землю компании в 5–6 млрд рублей. Площадка на Магнитогорской позволяет суммарно построить до 170 тыс. кв. м жилья комфорт- и бизнес-класса, подсчитал эксперт по девелопменту Андрей Вересов. Вероятно, ПИК планирует выкупить оставшиеся 50% ООО «Нельсон» после получения разрешения на строительство, указывает он. По словам эксперта, перед застройкой девелоперу понадобится скорректировать утвержденный ранее проект планировки территории, на что уйдет до полутора лет.

Средняя цена «квадрата» в строящемся рядом жилом комплексе «Большая Охта» составляет 244 тыс. рублей, отмечает Сергей Дуванов. Участок находится в районе со сложившейся застройкой и рядом с торговым центром, что позволит обеспечить устойчивый спрос на жилье, объясняет он. Однако в проекте возможен ряд ограничений, связанных с необходимостью возведения социальной инфраструктуры, подчеркивает аналитик.

Скорее всего, ПИК будет заинтересован в выкупе соседних участков, поскольку промышленное окружение снижает ликвидность жилья, полагает Андрей Вересов. Но преимуществом данной локации является близость к земле города, которая может быть использована для размещения социальных объектов, резюмирует эксперт.

Константин Куркин