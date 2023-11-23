В Екатеринбурге авторитетного бизнесмена по прозвищу Фартовый отправили в СИЗО

Ленинский районный суд Екатеринбурга отправил в СИЗО авторитетного бизнесмена Александра Дискова, известного по прозвищу Фартовый. Он пробудет там до 21 января 2024 года. Заседание было закрыто от прессы.

Фартовому предъявили обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.30 ч.1 ст.105 УК РФ (покушение на убийство) и ч.2 ст.213 УК РФ (хулиганство, совершенное с применением оружия).

По данным следствия, 12 ноября бизнесмен Дисков участвовал в потасовке у бара «Нравы» на ул. Радищева. Он подрался с тремя мужчинами, и одному из них нанес серьезные телесные повреждения. После этого он начал угрожать пистолетом проходящим мимо бара людям и трижды выстрелил по автомобилю марки «Cadillac Escalade», стоявшему возле заведения.

«Александр Дисков вину не признает. На него напали трое человек, он защищался. Дисков является действующим военнослужащим, и сегодняшняя мера пресечения должна была избираться в екатеринбуржском гарнизонном военном суде, поэтому решение будет обжаловано в Свердловском областном суде» - сообщил адвокат Александра Дискова Георгий Краснов

Георгий Краснов также рассказал, что на заседание пришли друзья и знакомые Александра Дискова, которые предлагали внести за него залог. Один из друзей Фартового предлагал 2 млн руб.

Как ранее сообщал «Ъ-Урал», Александр Дисков владеет значительными активами на ЖБИ и является лидером уличных группировок. Ранее он был судим.

Мария Шараева

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