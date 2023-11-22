В Екатеринбурге задержали авторитетного бизнесмена по прозвищу Фартовый

В Екатеринбурге в аэропорту Кольцово 22 ноября полицейские задержали бизнесмена Александра Дискова, известного по прозвищу Фартовый. Об этом сообщил источник «Ъ-Урал» знакомый с делом.

По данным издания 66.ру., Фартового задержали за потасовку у бара на ул. Радищева в Екатеринбурге, в которой он участвовал 12 ноября. Тогда он подрался с тремя мужчинами и нанес им телесные повреждения. После этого Александр Дисков был объявлен в розыск по уголовному делу о хулиганстве и покушении на убийство. Но к этому моменту вместе с семьей он улетел в отпуск в Дубай (ОАЭ), откуда вернулся утром 22 ноября.

По данным источника «Ъ-Урал», Александр Дисков был задержан за «инцидент, не связанный с потасовкой у бара». Также источник подчеркнул, что ранее Фартовый был судим. По данным источника, Александр Дисков владеет значительной частью активов на ЖБИ и выступает лидером уличных группировок. По данным 66.ру, он является наследником бизнеса Германа Гардта по кличке «Гера ЖБИ» (скончался в 2021 году).

В СКР по Свердловской области и ГУ МВД по Свердловской области комментировать произошедшее отказались.

Мария Шараева

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