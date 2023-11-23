ЦБ: доля «токсичных» валют в выручке крупнейших экспортеров упала с 96% до 17%

Доля доллара и евро в выручке крупнейших российских экспортеров в сентябре составила 17%. Основной иностранной валютой стал юань. Такие данные привела на круглом столе в Совете Федерации директор департамента финансовой стабильности Банка России Елизавета Данилова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Елизавета Данилова

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Елизавета Данилова

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

«На начало 2022 года доля "токсичных" валют составляла 96%. Сейчас, конечно, она очень сильно снизилась. По крупнейшим, это примерно 30 компаний, которые мы в режиме реального времени отслеживаем, сейчас доля "токсичных" валют у них в выручке в сентябре составила всего 17%. Все остальное — это, прежде всего, юань — основная теперь валюта иностранная на нашем рынке, и рубль. В меньшей степени уже другие валюты»,— передает слова госпожи Даниловой «Интерфакс».

По ее мнению, чем меньше российские компании используют валюты «недружественных» стран, тем более они защищены от санкционных рисков. Директор департамента ЦБ напомнила, что на Западе продолжают закрывать корсчета банков РФ и расширять санкционные списки. Госпожа Данилова отметила, что российские кредитные организации открывают корсчета в «дружественных» странах и происходит процесс замещения. Доля внешнеторговых операций в долларах и евро остается существенной, поэтому нужно продолжать работу, чтобы и дальше ее снижать, заявила она.

Елизавета Данилова добавила, что доля валютных корпоративных кредитов с начала 2022 года к 1 ноября 2023 года снизилась с 25% до 17%, доля валютных депозитов юридических лиц — с 30% до 23%, вкладов физлиц — с 20% до 9%. Доля валют «дружественных» стран за последние полгода выросла с 32% до 49%, сообщила она.

По итогам октября суммарный объем биржевых торгов основными валютами в режиме поставок «завтра» составил 6,4 трлн руб., это второй результат с начала боев на Украине. Рост оборотов, как писал «Ъ», происходит за счет китайской валюты, объем торгов которой впервые занял почти 50% рынка. Доллар сохраняет долю на уровне чуть выше трети, тогда как у евро она постепенно снижается. Интерес к доллару и евро падает в первую очередь со стороны небольших игроков, что ведет к росту размера сделок.

Подробнее о текущей валютной конъюнктуре в РФ — в материале «Полрынка за юань».

Эрдни Кагалтынов