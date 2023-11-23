Аэропорт Пулково планирует привлечь новые иностранные авиакомпании в 2024 году

Управляющая компания петербургского аэропорта Пулково — ООО «Воздушные ворота Северной столицы» ведет переговоры с компаниями Ближнего Востока, чтобы привлечь новых авиаперевозчиков. Об этом журналистам 22 ноября рассказала директор по авиационной коммерции компании Асият Халваши.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

«На международных направлениях мы ведем большую работу над привлечением новых иностранных авиакомпаний. Это Ближний Восток и Азия. В этом году к нам начали летать 11 авиакомпаний. Но будем работать над тем, чтобы в следующем году их стало еще больше, и нам в этом помогает введение электронной визы. Представители этих регионов предпочитают путешествовать летом. Думаю, тогда мы и увидим результат переговоров»,— отметила госпожа Халваши.

Представитель «ВВСС» также считает, что в этом году пассажиропоток Пулково может составить 20 млн пассажиров.

Подробнее об этом — в материале «Ъ-СПб» «Аэропорт идет на рекорд».

Анастасия Захарова

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