Аэропорт идет на рекорд

Аэропорт Пулково по итогам года планирует превысить рекордные показатели «доковидного» 2019 года и обслужить 20 млн пассажиров. Эксперты считают запланированный показатель реалистичным и прогнозируют дальнейший рост пассажиропотока в 2024 году.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран По итогам 2022 года аэропорт Пулково стал третьим в России по общему объему перевозок и впервые — вторым по перевозкам на российских направлениях. И продолжает сохранять эти позиции

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ По итогам 2022 года аэропорт Пулково стал третьим в России по общему объему перевозок и впервые — вторым по перевозкам на российских направлениях. И продолжает сохранять эти позиции

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

ООО «Воздушные ворота Северной столицы» (ВВСС, управляющая компания аэропорта Пулково) в 2023 году прогнозирует пассажиропоток в размере 20 млн человек, сообщила директор по авиационной коммерции управляющей компании Асият Халваши. «По итогам 2023 года аэропорт Пулково готовится обслужить 20 млн пассажиров. Рост пассажиропотока в 2023 году на международных рейсах составляет 42%, на внутренних рейсах — 6% к 2022 году»,— сказала она (цитата по ТАСС).

В 2022 году пассажиропоток аэропорта Пулково составил 18,2 млн человек (в том числе 15,8 млн пассажиров на внутрироссийских рейсах), в «доковидном» 2019 году было обслужено 19,6 млн человек — рекордное количество для аэропорта.

По итогам 2022 года аэропорт Пулково стал третьим в России по общему объему перевозок и впервые — вторым по перевозкам на российских направлениях. Пулково продолжает сохранять эти позиции: по итогам летнего сезона он стал вторым аэропортом в России по общему пассажиропотоку. Всего за период с 26 марта по 28 октября аэропорт обслужил на прибытие и отправление свыше 102 тыс. рейсов.

В рамках летнего сезона была проведена модернизация инфраструктуры аэропорта. Увеличена пропускная способность зоны регистрации на 3 тыс. пассажиров в сутки благодаря запуску дополнительных стоек регистрации. Открылись новые киоски для печати посадочных талонов. Время проверки документов перед предполетным досмотром на внутренних рейсах сократилось на 60%. Также стартовал проект «Поток», который позволит сократить время предполетного обслуживания пассажиров на 25%. За девять месяцев текущего года Пулково обслужил 15,8 млн пассажиров: на 14% больше, чем за аналогичный период 2022 года.

Гендиректор «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров считает, что запланированная ВВСС цифра в 20 млн — вполне реалистичный показатель. «Есть позитивные ожидания и на следующий год, связанные с тем, что и китайские туристы активнее приезжают, и маршрутная сеть продолжает расширяться»,— говорит эксперт. Господин Бурмистров также ожидает активизации усилий по реализации проекта второй очереди аэропорта, обусловленной ростом внутреннего пассажиропотока.

Вячеслав Калашников