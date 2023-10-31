Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Аэропорт идет на рекорд

Общий пассажиропоток Пулково за 2023 год составит 20 млн человек

Аэропорт Пулково по итогам года планирует превысить рекордные показатели «доковидного» 2019 года и обслужить 20 млн пассажиров. Эксперты считают запланированный показатель реалистичным и прогнозируют дальнейший рост пассажиропотока в 2024 году.

По итогам 2022 года аэропорт Пулково стал третьим в России по общему объему перевозок и впервые — вторым по перевозкам на российских направлениях. И продолжает сохранять эти позиции

По итогам 2022 года аэропорт Пулково стал третьим в России по общему объему перевозок и впервые — вторым по перевозкам на российских направлениях. И продолжает сохранять эти позиции

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

По итогам 2022 года аэропорт Пулково стал третьим в России по общему объему перевозок и впервые — вторым по перевозкам на российских направлениях. И продолжает сохранять эти позиции

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

ООО «Воздушные ворота Северной столицы» (ВВСС, управляющая компания аэропорта Пулково) в 2023 году прогнозирует пассажиропоток в размере 20 млн человек, сообщила директор по авиационной коммерции управляющей компании Асият Халваши. «По итогам 2023 года аэропорт Пулково готовится обслужить 20 млн пассажиров. Рост пассажиропотока в 2023 году на международных рейсах составляет 42%, на внутренних рейсах — 6% к 2022 году»,— сказала она (цитата по ТАСС).

В 2022 году пассажиропоток аэропорта Пулково составил 18,2 млн человек (в том числе 15,8 млн пассажиров на внутрироссийских рейсах), в «доковидном» 2019 году было обслужено 19,6 млн человек — рекордное количество для аэропорта.

По итогам 2022 года аэропорт Пулково стал третьим в России по общему объему перевозок и впервые — вторым по перевозкам на российских направлениях. Пулково продолжает сохранять эти позиции: по итогам летнего сезона он стал вторым аэропортом в России по общему пассажиропотоку. Всего за период с 26 марта по 28 октября аэропорт обслужил на прибытие и отправление свыше 102 тыс. рейсов.

В рамках летнего сезона была проведена модернизация инфраструктуры аэропорта. Увеличена пропускная способность зоны регистрации на 3 тыс. пассажиров в сутки благодаря запуску дополнительных стоек регистрации. Открылись новые киоски для печати посадочных талонов. Время проверки документов перед предполетным досмотром на внутренних рейсах сократилось на 60%. Также стартовал проект «Поток», который позволит сократить время предполетного обслуживания пассажиров на 25%. За девять месяцев текущего года Пулково обслужил 15,8 млн пассажиров: на 14% больше, чем за аналогичный период 2022 года.

Гендиректор «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров считает, что запланированная ВВСС цифра в 20 млн — вполне реалистичный показатель. «Есть позитивные ожидания и на следующий год, связанные с тем, что и китайские туристы активнее приезжают, и маршрутная сеть продолжает расширяться»,— говорит эксперт. Господин Бурмистров также ожидает активизации усилий по реализации проекта второй очереди аэропорта, обусловленной ростом внутреннего пассажиропотока.

Вячеслав Калашников

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...