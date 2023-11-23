Глава ЯНАО Артюхов объявил 2024 год в регионе Годом детства

Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов 2024 год объявил Годом детства. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

«Мы прилагаем большие усилия, чтобы создать на Ямале лучшую территорию детства: строим новые школы, кванториумы, спортивные объекты, модернизируем ДШИ и библиотеки»,— отметил господин Артюхов.

По его словам, сейчас в округе строятся 10 новых школ: в Новом Уренгое, Муравленко, Тарко-Сале, Лабытнанги, Салехарде, Губкинском, поселке Тазовском и три — в Ноябрьске. «В регионе уже обеспечена 100% доступность мест в детских садах. За минувшую пятилетку впервые в истории возвели сразу 28 современных зданий для ребят».

Кроме того, президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому в следующем году в России будет проходить Год семьи.

Напомним, в Новом Уренгое (ЯНАО) открыли самую большую школу в ЯНАО. В Арктическом лицее смогут учиться 1,6 тыс. детей. В новое здание перейдут большинство детей и сотрудников из школы №12. В лицее создан первый в регионе симуляционный центр для учеников медицинских классов. Ранее председателем наблюдательного совета Российского общества «Знание» отделения Ямало-Ненецкого автономного округа назначен губернатор Дмитрий Артюхов.

Полина Хабарова

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