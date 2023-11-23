Глава ЯНАО Артюхов объявил 2024 год в регионе Годом детства
Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов 2024 год объявил Годом детства. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.
Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов
Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ
«Мы прилагаем большие усилия, чтобы создать на Ямале лучшую территорию детства: строим новые школы, кванториумы, спортивные объекты, модернизируем ДШИ и библиотеки»,— отметил господин Артюхов.
По его словам, сейчас в округе строятся 10 новых школ: в Новом Уренгое, Муравленко, Тарко-Сале, Лабытнанги, Салехарде, Губкинском, поселке Тазовском и три — в Ноябрьске. «В регионе уже обеспечена 100% доступность мест в детских садах. За минувшую пятилетку впервые в истории возвели сразу 28 современных зданий для ребят».
Кроме того, президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому в следующем году в России будет проходить Год семьи.
Напомним, в Новом Уренгое (ЯНАО) открыли самую большую школу в ЯНАО. В Арктическом лицее смогут учиться 1,6 тыс. детей. В новое здание перейдут большинство детей и сотрудников из школы №12. В лицее создан первый в регионе симуляционный центр для учеников медицинских классов. Ранее председателем наблюдательного совета Российского общества «Знание» отделения Ямало-Ненецкого автономного округа назначен губернатор Дмитрий Артюхов.