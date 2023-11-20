Наблюдательный совет общества «Знание» в ЯНАО возглавил Дмитрий Артюхов

Председателем наблюдательного совета Российского общества «Знание» отделения Ямало-Ненецкого автономного округа назначен губернатор Дмитрий Артюхов. Об этом сообщили в пресс-службе окружного правительства.

Как сказано в сообщении, заместителем председателя назначен замгубернатора региона, директор департамента внутренней политики округа Сергей Климентьев. Такое решение было принято на общем собрании ямальского реготделения в Салехарде.

Отмечается, что были переизбраны и члены совета организации, а также выбраны делегаты для участия в IV съезде просветительской организации, который пройдет 13 февраля в Москве.

«Очень важно, чтобы школьники и студенты могли пообщаться с известными учеными, общественными и культурными деятелями, брать пример с тех, кто уже сегодня создает лучшее будущее России и Ямала своим созидательным трудом»,— отметил господин Артюхов.

По данным правительства, наблюдательные советы общества «Знание» создаются с целью помощи в реализации и достижении уставных задач общества: развития просветительской деятельности, привлечения и подготовки лекторов, патриотического воспитания молодежи.

Напомним, ранее в Новом Уренгое (ЯНАО) открыли самую большую школу в ЯНАО. В Арктическом лицее смогут учиться 1,6 тыс. детей. В новое здание перейдут большинство детей и сотрудников из школы №12. В лицее создан первый в регионе симуляционный центр для учеников медицинских классов.

Полина Хабарова

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