Строительство школы на 400 мест в Тарко-Сале завершено на 75%

В Тарко-Сале (Ямало-Ненецкий автономный округ, Пуровский район) строительство школы на 400 мест завершено на 75%. Как сообщили в пресс-службе регионального правительства, сейчас строители монтируют электросети и устанавливают двери. Также завершаются кровельные и фасадные работы.

В школу уже подано центральное отопление. В высокой степени готовности канализация, водопровод, системы вентиляции, кондиционирования, дымоудаления и видеонаблюдения. Всего на территории учреждения будет установлено 112 внутренних и 26 уличных видеокамер. Вход в учреждение оборудуют турникетами и системой распознавания лиц.

Современная трехэтажная школа площадью более шести тыс. кв. м строится при поддержке компании «НОВАТЭК». Кроме учебных классов в школе будет несколько спортивных и актовый залы. Для детей также обустроят пространства для досуга.

«Вклад в образование юных ямальцев — это главная инвестиция в будущее Ямала. Поэтому строим в округе самые лучшие школы, создаем в них яркие и современные образовательные пространства. Наша задача сделать их настоящим вторым домом для наших детей: с зонами для общения, творчества, дополнительного образования. Этот курс поддерживают и в компании "НОВАТЭК" — ключевом партнере региона в Пуровском районе. Новая школа — наш общий вклад в развитие Ямала»,— поделился губернатор Дмитрий Артюхов.

Напомним, ранее в Новом Уренгое (ЯНАО) открыли самую большую школу в ЯНАО. В Арктическом лицее смогут учиться 1,6 тыс. детей. В новом перейдут большинство детей и сотрудников из школы №12. В лицее создан первый в регионе симуляционный центр для учеников медицинских классов. Школьники будут изучать анатомию и пробовать свои силы в хирургии. По словам губернатора Артюхова, на базе лицея будет открыт первый в городе биоинженерный профиль.

Полина Хабарова

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