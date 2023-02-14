В 2022 году в России осудили более 1500 человек за терроризм и экстремизм

Председатель Верховного суда РФ Вячеслав Лебедев сообщил, что за 2022 год в России вынесли обвинительные приговоры по статье о терроризме и экстремизме в отношении более 1500 лиц. Из них 875 осуждены за преступления террористической направленности, 693 — экстремистской. Об этом он заявил на совещании председателей республиканских, краевых, областных, арбитражных и военных судов России с участием президента России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Вячеслав Лебедев

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Вячеслав Лебедев

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

По словам Вячеслава Лебедева, Верховный суд уделяет особое внимание делам о призывах к экстремизму (ст. 280 УК РФ).

В 2021 году за терроризм были осуждены 682 человека, за экстремизм — 606 человек. В МВД РФ сообщали, что в 2022 году зарегистрировали более 1,5 тыс. преступлений экстремисткой направленности и более 2,2 тыс. преступлений террористического характера.

Лусине Баласян