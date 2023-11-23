Судье из Адыгеи Агафонову изменили условный срок на реальный по делу о взятке
Волгоградский областной суд изменил условный приговор бывшему судье Майкопского городского суда Павлу Агафонову на реальное лишение свободы. Решение опубликовано на сайте инстанции.
Фото: портал Общественного комитета по контролю за делами коррупционной направленности и реализации програ
Красногвардейский районный суд Адыгеи признал бывшего судью виновным в получении взятки через посредника за положительное решение по гражданскому иску. В ходе заседания было установлено, что в 2021 году в производстве у Павла Агафонова находилось гражданское дело об изъятии автомобиля Volkswagen Touareg из собственности ответчика. Судья встретился с истцом и заявил, что для разрешения вопроса в его пользу необходимо уплатить 100 тыс. руб. Истец отказался, после чего состоялось рассмотрение заявления, по результатам которого истцу отказали в требованиях.
Позднее судья провел переговоры с представителем истца и снизил сумму взятки до 50 тыс. руб., пообещав удовлетворить требования заявителя. Получив согласие, Павел Агафонов провел новое заседание и вынес заочное решение в пользу истца. Потерпевший сообщил о сложившейся ситуации в правоохранительные органы. Передача денег проходила под наблюдением сотрудников УФСБ региона.
В 2022 году Квалификационная коллегия судей Адыгеи прекратила полномочия судьи и дала согласие на возбуждение уголовного дела в отношении злоумышленника по ч. 4 ст. 290 УК РФ (получение взятки лицом, занимающим государственную должность РФ). Фигурант признал свою вину в содеянном. Республиканский суд арестовал имущество судьи и приговорил его к лишению свободы на пять лет условно.
Жалобу на решение в Волгоградский районный суд направили прокурор Красногвардейского района и защитник Павла Агафонова. Рассмотрев представленные материалы, апелляционная инстанция приговорила фигуранта дела к лишению свободы на пять лет в колонии общего режима.
В июне текущего года Высшая квалификационная коллегия судей дала согласие Следственному комитету России на возбуждение нового уголовного дела в отношении бывшего судьи Майкопского городского суда Павла Агафонова по ч. 2 ст. 286 (превышение должностных полномочий лицом на государственной службе) и ч. 1 ст. 305 УК РФ (вынесение судьей заведомо неправосудных приговора, решения или иного судебного акта).
Павел Агафонов, по данным СМИ, является сыном председателя контрольно-счетной палаты Краснодарского края Юрия Агафонова.
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