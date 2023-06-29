Против пойманного на взятке экс-судьи Майкопского суда Агафонова возбудят новое уголовное дело

Высшая квалификационная коллегия судей в ходе восьмого заседания в 2023 году дала согласие следственному комитету России на возбуждение нового уголовного дела в отношении бывшего судьи Майкопского городского суда Павла Агафонова, получившего условный срок за взяточничество в 2022 году. Сведения об этом опубликованы на сайте ВККС.

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Председатель СКР Александр Бастрыкин направил в коллегию представление о возбуждении уголовного дела в отношении экс-судьи по ч. 2 ст. 286 (превышение должностных полномочий лицом на государственной службе) и ч. 1 ст. 305 УК РФ (вынесение судьей заведомо неправосудных приговора, решения или иного судебного акта).

В 2021 году судья Майкопского городского суда получил 50 тыс. руб. от участника дела об изъятии автомобиля из чужого владения за вынесение решения в пользу взяткодателя. В ноябре 2022 года по данному делу Павлу Агафонову назначили условное наказание в виде пяти лет лишения свободы и выплаты штрафа в размере 1,5 млн руб.

Павел Агафонов, по данным СМИ, является сыном председателя контрольно-счетной палаты Краснодарского края Юрия Агафонова.

Анастасия Донскова

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