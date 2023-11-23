Ввод трамвайной линии от метро «Купчино» до микрорайона Славянка сдвинули на год

Концессионер строительства трамвайной линии «Славянка», которая соединит метро «Купчино» и микрорайон Славянка, компания «Балтнедвижсервис», полностью завершит создание линии в 2026 году, сообщили изданию «Ведомости Северо-Запад» в пресс-службе компании.

Первый участок — от метро «Купчино» до трамвайного депо в поселке Шушары — планируют закончить в IV квартале 2025 года, второй участок — от поселка Шушары до микрорайона Славянка — в IV квартале 2025 года. Согласно концессионному соглашению между правительством Петербурга и «Балтнедвижсервисом», участок трамвайной линии планировалось построить в 2024 году, еще год выделяли на ввод линии в эксплуатацию.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что общий объем затрат на возведение трамвайной линии составит 50 млрд рублей с учетом закупки 22 трехсекционных низкопольных трамваев. Из них около 20 млрд руб. будет выделено из бюджета. Оставшаяся часть — собственные средства концессионера и льготный заем в размере 17,4 млрд. руб., предоставляемый АО «Дом.РФ».

Концессионное соглашение сроком на 30 лет о строительстве и эксплуатации трамвайной линии Купчино — Шушары — Славянка было подписано в октябре 2019 года. Тогда предполагалось, что в 2023 году будет введен первый этап от станции метро «Купчино» до поселка Шушары, второй этап до Славянки концессионер планировал ввести в строй в 2024 году.

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